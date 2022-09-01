YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:31

Karabük'te 112 Bin Ton Asfalt Köy Yollarına Serilecek

Karabük İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının birinci birleşiminde konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen yıl içerisinde köylere 112 bin ton asfalt serileceğini söyledi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:31
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Karabük'te 112 Bin Ton Asfalt Köy Yollarına Serilecek



İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen, Yoğun çalışma sezonu içerisinde bir yanda serme sıkıştırma işleminin devam ettiğini diğer yandan da asfalt plenti ve asfalt ekibiyle sahadaki çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü belirtti.




Şuana kadar 12.5 kilometrelik asfalt programını gerçekleştirdiklerini önemini vurgulayan Sözen, “Bununla beraber 11 bin Ton BSK üretimimiz gerçekleşti. Kahyalar Köyümüzde asfalt çalışmalarımız devam etmekte. Merkez ve Yenice İlçemizde de asfalt öncesi serme sıkıştırma çalışmalarımızda devam etmektedir. Bugün itibariyle de Yenice ilçemizde alt temel malzeme serme, sıkıştırma işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Diğer taraftan ise mevcut asfaltlarımızın muhafazası için yama ekiplerimizde çalışmalarına son hız devam etmekte. Yenice İlçemizde yama programımızı tamamladık. Eflani ve Eskipazar ilçelerimizde yama çalışmalarımız devam ediyor. Vermiş olduğumuz sözleri ve vaatleri eksiksiz olarak yerine getirmenin azmi ve kararlılığı içerisindeyiz” dedi.


Sabit konkasörün kurulmasıyla birlikte artık malzemeye ücret ödemediklerini aktaran Sözen, “İhtiyaç duyduğumuz malzemeyi kendimiz üretiyoruz. Buna bağlı olarak asfalt hedefimizde ve üreteceğimiz BSK konusu ile ilgili önemli artışlar oldu. Bu yıl içerisinde 112 bin ton asfaltı köy yollarımıza sermiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

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