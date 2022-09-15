SAĞLIK
15 Eylül 2022 - 13:31

Karaciğer hastalığının ciltteki 8 belirtisine dikkat

Vücudun en büyük ikinci organı olan karaciğerdeki problemlerin, vücudun en büyük organı olan deride hasarlara yol açtığına dikkati çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Karaciğerde bir hasar meydana geldiğinde ciltte sararma, kaşıntı, noktasal kızarıklıklar, saç dökülmesi ve tırnak şekil bozuklukları ile morluklar görülebilir” dedi.

SAĞLIK
15 Eylül 2022 - 13:31
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Karaciğer hastalığının ciltteki 8 belirtisine dikkat


Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, ciltteki değişikliklerin karaciğer hastalıklarının belirtisi olabileceğini belirterek önemli açıklama yaptı. Toplumda çoğu insan ciltte oluşan sivilcelerin karaciğerde bir sorundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yaprak, sivilce ve karaciğer hastalıkları arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını ama karaciğer hastalıklarının ciltte bazı benzer sorunlar ile birlikte olabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Yaprak, derideki bazı değişikliklerin karaciğer hastalığının ilk ipucu olabildiğine dikkati çekerek, “Bu belirtileri tanımak, karaciğer rahatsızlıklarını erken teşhis etmek için çok önemlidir. Karaciğerin protein sentezi, karbonhidrat ve yağ metabolizması, kolesterol sentezi, pıhtılaşma faktörlerinin sentezi, safra üretimi, toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, vitamin depolanması da dahil olmak suretiyle yüzlerce yaptığı işlev vardır. Vücudun en büyük ikinci organı olan karaciğerdeki problemler sıklıkla vücudun en büyük organı olan deride bazı değişikliklere kapı aralar. Ancak cildimizde görülen değişiklerin pek nadir bir oranının karaciğer hastalıkları ile ilişkisi kurulabilir. Gebelikten tiroit hastalıklarına, alerjik hastalıklardan kan hastalıklarına, romatolojik ve otoimmun hastalıklara kadar birçok sistemik durum ciltte benzer sorunlara neden olabilir. Karaciğer hastalıklarına sebep olan sorunlar içinde özellikle cilt bulgusu veren durumlar kronik alkolizm, hepatit C ve primer biliyer sirozlardır. Kronik alkol kullananların yüzde 43'ünün, alkole bağlı siroz olan kişilerin ise yüzde 72'sinde ciltte bazı bulgular gelişir” ifadelerini kullandı.



“Sararma, kaşıntı, kızarıklıklar, morluklar oluşabilir”
Karaciğerin işlevlerinde olan bozulmaların ciltteki 8 belirtisini Prof. Dr. Yaprak, bu tür açıkladı:

Ciltte sararma
“Hiperbilirubineminin ana belirtisi olan sarılık, genellikle serum bilirubin seviyeleri 2.5 veya 3.0 mg/dL'yi aştığında fark edilir. Bilirubin safraya sarı-yeşil rengi veren maddedir. Safra atılımının bozulması cilt ve göz akında sararma ile kendisini gösterir.

Kaşıntı
Karaciğer hasara uğrarsa karaciğer tarafından ifraz edilemeyen safra tuzları ve toksik maddelerin deride birikimi şiddetli kaşıntıya kapı aralar. Kaşıntı avuç içi, el ve ayaklarda daha fazladır.

Ciltte noktasal kızarıklıklar
Küçük kılcal damar genişlemelerine bağlı olan noktasal eritemler gözlenebilir. Bu kızarıklıklar genellikle yüz ve gövdede gelişir. Karakteristik olarak merkezi damar ve simetrik olarak yayılan ince dallar şeklindedir. Üzerlerine baskı uygulandığında solar, baskı kaldırıldığında tekrar görünür hale gelirler. Bu duruma neden olarak vücutta östrojen artışı sorumlu tutulmaktadır. Karaciğer hastalıklarında östrojenin karaciğerde yıkılımının azalmasına bağlıdır. Bunun dışında karaciğer hastalarında dalak büyümesine bağlı trombosit yıkılımı olur. Düşük trombosit sayıları da purpura ismini verdiğimiz benzer cilt lezyonlarına yol açarlar.

Avuç içlerinde kızarma
Bu bulguya palmar eritem denilir. Yüksek prostosiklin ve nitrik oksit nedeni ile kaynaklı olup karaciğer sirozu olan hastaların yüzde 23'ünde gözlenir.

Saç dökülmesi ve tırnak şekil bozuklukları.

Ciltte kaşıntılı ve sert nodüller
Sıklıkla kollarda, omuzlarda ve bacaklarda gelişir. Birkaç mm'den 1 santime kadar değişen çaplarda olur ve sıklıkla hepatit C sirozu olan hastalarda saptanır. Nodüllerin olduğu alan çizildiğinde veya tahriş olduğunda bunun oluşma riski daha yüksektir. Bu nedenle de cildini kaşıyan kişilerde nodüller daha sık görülür.

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