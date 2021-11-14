Karadağ Türkiye maçında düdüğü Daniel Siebert çalacak!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki son maçı için Karadağ deplasmanına konuk olacak. Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden ve Norveç'in de Letonya'ya puan kaptırması sonrası 2'inci sıraya yükselen Milli Takım, Karadağ'la 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak.Dünya Kupası'nda direkt olarak katılma ve aynı zamanda Play-Off'a kalma yolunda hayati önem taşıyan Karadağ - Türkiye maçını ise kimin yöneteceği belirlendi. Kritik mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Daniel Siebert yöneteceği açıklanırken Podgorica Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmada Siebert'in yardımcılarının Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacağı bildirildi.