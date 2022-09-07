Karadeniz’de palamut avcılığı hareketlendi

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Önceki günlerde deniz suyunun sıcak olması nedeniyle istenilen avı yapamayan balıkçıların yüzü gülmeye başladı. Son günlerde Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlarla birlikte denizin ısısı düşmeye başladı. Bu durum balıkçıların yüzünü güldürdü, hafta başına göre daha bol tutulan palamutlar Sinop'ta tezgâhları hareketlendirdi.

Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, yağışların bir miktar başlamasıyla avcılığın hareketlendiğini ifade ederek “Biraz geç de olsa sezona başladık sayılır. Yasağın kalkmasından sonra sıcaklıklar yüzünden istenilen avcılık olmamıştı. Denizde palamut var ancak ya dipte ya da açıklardaydı, avcılığı zorlaştırıyordu. Birkaç gündür yağış oldu çok şükür, bu da denizde balıkların daha kıyıya gelmesini sağladı. Bundan sonra balıkçılık başladı diyebiliriz” diye konuştu.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında en düşük 250 gram palamudun tanesi 20 TL'den satılırken, artan boyutlarına göre 70 TL'ye kadar fiyatları değişiyor.

Berkan Şen