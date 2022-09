Karadeniz'de Tekneler Kasa Kasa Balıkla Döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün gece av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçı tekneleri olumsuz hava koşullarına rağmen öğlen saatlerinde kasa kasa balıkla geri döndü.Kdz. Ereğli ilçesinde dün gece balık avı için denize açılan balıkçılar bazı zamanlar olumsuz hava koşullarıyla karşılaştı. Yaşanan zorluğa rağmen balıkçıların ilk günü bereketli geçerken tekneleri ile kasa kasa balıkla döndü. Balıkçılar ilk gün kasalar dolusu mezgit ile geri dönerken, barbun ve istavrit de aldı.Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak ilk gün olduğu halde 38 kasa balıkla döndüklerini belirterek sezonun daha başarılı geçmesini beklediklerini söyledi. Toprak, “Sezonumuz açıldı, bütün balıkçılarımıza hayırlı bereketli bir sezon diliyoruz. İnşallah avımız bu sene bol olacak. Havalar çok sıcak. Havaların sıcak olmasından dolayı randıman biraz düşük. Gelecek olan fırtınanın avımıza olumsuz etkisi olabilir. Yaz havası, plaj havası var gördüğünüz gibi. Şu an da çıkan balığımız mezgit. 38 kasa mezgit avladık. Bugün ilk balığımız henüz fiyatlar daha belli olmadı" dedi.İlk gün palamut avlayamadıklarını belirten balıkçılardan Yücel Tunçdemir, deniz sıcaklığından dolayı kıyı bölgelerinde az balık olduğunu dile getirdi. Tunçdemir, “Balık mevsiminin ilk günü, daha ne olacağı belli olmaz. Deniz sıcaklığı fazlasıyla yüksek. an itibariyle balık derinde, kıyıya yakın balık yok. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz ancak ilerleyen günlerde balık bollaşacak. Biraz deniz sıcaklığı da var. Balık daha derinde şu anda, buralarda daha palamut gözükmedi. İlerleyen günlerde balığın daha da bollaşmasını bekliyoruz. Sezonun ilk tutulan balığı belli bir fiyattan gider ancak balık bollaştıkça fiyat düşer. Şu an denizden tekir, mezgit, istavrit, palamut bekliyorduk ancak an itibariyle henüz bu civarda yok” dedi.Erkan Öztürk adlı balıkçı ise, “Hava biraz bozuk, denizde biraz sıcak. şuandan itibaren av mevsimi biraz zayıf geçiyor ancak ilerleyen günlerde havanın soğumasıyla beraber balığın bollaşacağını düşünüyoruz. an itibariyle trol balıkları mezgit, barbun, tekir, kalkan, istavrit az da olsa, o tür balıklar çıkıyor. Balıklar biraz azaldığı için an itibariyle biraz pahalı ancak ilerleyen zamanlarda havanın soğumasıyla balık bollaşır, fiyatlarında düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.