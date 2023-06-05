Karadeniz'deki sağanak yağış sel tehlikesini getirdi! 3 ilde eğitime ara kararı!













SAMSUN





SİNOP

İnebolu deresinin Kastamonu'dan taşma riski nedeniyle Karayolu, DSİ, İnebolu Belediyesi ile birlikte Özel İdare ekiplerinin gece saatlerinde dere kenarlarında önlemler aldığı bildirildi. Sel suları nehir kıyısına zarar verdi. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa yollarında oluşan hasardan dolayı trafik ulaşımı tek şerit üzerinden sağlanmaya başlandı. Olası olumsuzluklarla mücadele için bölgeye AFAD ve UMKE ekiplerinin sevkleri sağlandı. İlçedeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Bozkurt ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı Bayramgazi köyüne giden yolda mahsur kalan Yıldıray Yorulmaz isimli bir vatandaş, ilçe özel yönetim ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. İlçeyi Kastamonu'ya bağlayan karayolunun bazı kısımlarında küçük çaplı heyelan meydana gelirken, karayolu ekipleri yolu açtı. Bazı binaların giriş katlarında küçük çaplı su baskınları kaydedilirken, Ezine çayındaki debinin arttığı kaydedildi. Belediye ve özel hükümet ekipleri bölgede temizlik çalışması yapıyor.İnebolu Kaymakamı olarak görev yapan Ahmet Vezir Baycar'ın yaptığı bir açıklamada dün geceden beri şiddetli yağmurla karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Sürekli yağan yağmur nedeniyle İnebolu deresindeki su seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini kaydeden Baycar, “Önlem olarak dere kenarına taş bariyer oluşturduk. Terminal güvertesine su girmemesi için burada biriken malzeme ve molozları iş makineleri ile temizliyoruz” diye konuştu. Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Baycar, "Vatandaşlarımızdan önlem olarak duyarlı olmalarını rica ediyoruz, alt katlarda oturan vatandaşlarımız üst kata, alt katlarda oturan vatandaşlarımız çıksın. İşi olmayan vatandaşlarımız da burada kalsın. Pazartesi gününden itibaren okullarımızı tatil ettik. Tedbirlerle inşallah bu afeti sorunsuz bir şekilde atlatacağız." dedi.Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir açıklamada, sağanak yağışların gün boyu etkili olacağı belirtildi. Ladik ilçesinde ise sabah saatlerinde eğitime ara verildiği hatırlatılan açıklamada, "Bu sabahtan itibaren bir gün süreyle öğretime ara verilen Ladik ilçesinin yanı sıra Atakum'un Merkez ilçeleri İlkadım'da da bir günlüğüne eğitime ara verildi. Canik ve Tekkeköy'de ise yağışların gün içinde artarak devam edebilir." denildi.Sinop'ta sağanak yağışın yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sağanak yağış nedeniyle seferlere bir gün süreyle ara verildiği belirtilen valilikten yapılan açıklamada, notta şu ifadelere yer verildi: "İlimizi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış nedeniyle illerdeki tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları ve halk eğitim kurslarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. 5 Haziran'da Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, Erfelek ilçemizde eğitimine 1 gün ara verildi."