SPOR
21 Aralık 2022 - 21:17

Karadeniz derbisinin galibi Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

SPOR
21 Aralık 2022 - 21:17
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Karadeniz derbisinin galibi Trabzonspor...


Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

 



Trabzonspor ve Yılport Samsunspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleye hızlı başlayan bordo mavililer, 10. dakikada Umut Bozok'un golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun hakimi olan Trabzonspor, 28. dakikada Naci Ünüvar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. 79. dakikada tekrar sahneye çıkan Naci Ünüvar, kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. Mücadele 3-0 sona erdi.

 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı. Puan cetvelinde 7. sırada bulunuyorlar.

 

Yılport Samsunspor ise Spor Toto 1. Lig'de 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 29 puanla 2. sırada bulunuyor.

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bu hafta sona erecek. Ardından son 16 turu için kura çekimi yapılacak.

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arda müldür
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