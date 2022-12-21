Karadeniz derbisinin galibi Trabzonspor...













Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Trabzonspor ve Yılport Samsunspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleye hızlı başlayan bordo mavililer, 10. dakikada Umut Bozok'un golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun hakimi olan Trabzonspor, 28. dakikada Naci Ünüvar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. 79. dakikada tekrar sahneye çıkan Naci Ünüvar, kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. Mücadele 3-0 sona erdi. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı. Puan cetvelinde 7. sırada bulunuyorlar. Yılport Samsunspor ise Spor Toto 1. Lig'de 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 29 puanla 2. sırada bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bu hafta sona erecek. Ardından son 16 turu için kura çekimi yapılacak.