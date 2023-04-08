Karadeniz gazının doğal gaza indirim etkisi! Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda Karadeniz gazının güncel durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Dönmeler, Türkiye tarihindeki en büyük proje olarak tanımladığı Sakarya doğalgaz sahasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, ithalat ve ihracat arasındaki dengeye dikkatleri çekti. CNN Türk'ün haftasonu programında Hakan Çelik'e önemli açıklamalar yapan Bakan Dönmez'in Karadeniz gazıyla ilgili açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Bu proje neden önemli? Maalesef dışa bağımlıyız. Yurtiçinde tükettiğimiz doğal gazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz benzin ile petrol ürünlerinin yüzde 99'u ithal. Geçen yıl enerjiye yaklaşık 95 milyar dolar harcadık. İthalatımız yaklaşık 350 milyar dolar. Enerji de yüzde 30'dur.
"FARK YARATMAK İÇİN ÜRÜN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYOR"
- Sektörde rekabetçiyiz. Fark yaratmak için enerji ürünlerinin maliyetini düşürmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın "enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için ne gerekiyorsa yaparız" vizyonu çerçevesinde adımlar attık. TPO şirketlerine baktığımızda filo büyüklüğüne göre dünyada ilk 5'te yer alıyor. Sonuçları şimdiden görmeye başladık. Onu bulmak için aramanız gerekir. - Pandemi sürecinde bazı lojistik sorunlara rağmen çalışanlarımız bu ürünleri zamanında oraya ulaştırmak için fabrikada yattı. Bu çalışma pandemi döneminde yapılmıştır. 51 gemi faaliyette. Bazıları kısa süreli çalışır. Kıyıdan uzaktayız. Zor bir projeydi. Servis trenimiz 8-10 saat sonra kalkıyor. Helikopter 40 dakika. Sondaj yaptığımız alandaki su derinliği 2.200 metredir. Dünyaya yaklaşık 3.000 metre uzaklıktan yaklaşıyoruz. - Biz bu işe başladığımızda, Fatih Sondajı'nı işletmek üzere Akdeniz'e gönderdiğimizde gemideki çalışan sayıları bir elin parmak sayısından fazla değildi. Ancak bugün dört tatbikatın yüzde 65-70'inde Türk personel görev yapıyor. Beyin göçü tersine çevrildi. Yüz mühendis istihdam ettik. Yaptırımlarla karşılaştık. Bu nedenle bazı yabancı uyruklular Türk vatandaşı olmuştur.
"35 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK BÜYÜKLÜKTE"
- Buradaki keşfimiz yaklaşık olarak 710 milyar metreküpü buldu. 35 yıl boyunca tüm evlere doğal gaz sağlayacak olan keşiften bahsediyoruz. Sektöre girdiğinde önümüzdeki 15-20 yıllık bir ihtiyacı giderecek bir buluş. Burası denizin en büyük keşfi olarak literatüre girmiştir.
DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?
- 20 Nisan'da başkanımızın huzurunda bu tesisata gazı getirip bazı kontroller yapılacak. Mayıs ayından itibaren ocaklarda kullanılacak. BOTAŞ tarafından dağıtılacaktır. Maliyet kontrolü yapıyoruz. Doğal gaz üretim maliyeti ithalattan daha iyi olacaktır. 20 Nisan'da başkanımız hemşerilerimizin çoğunu sevindirecek bir müjdeyi paylaşacak. Gündem değiştiren bir haber
olur. Milletimiz ve devletimiz kazanacaktır. - Proje tamamlandığında maliyet rakamları paylaşılacak. Şimdi rakam vermek yanlış olur. Uluslararası piyasada gaz fiyatları zaman zaman yükselip alçalmaktadır. Çünkü birim fiyatına ilişkin durum mevcut. Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar. Ama ekleyebilir. Geçmiş daha yüksek bir değere sahiptir. Bugün böyle, yarın nasıl lur bilinmez.