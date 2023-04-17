Karadeniz gazının vanası açıldı! Faturalara indirim sinyali..













İLK FAZ PERŞEMBE GÜNÜ AÇILACAK

KUYU SAYISI ARTIRILACAK

DOĞAL GAZA İNDİRİM SİNYALİ

"KARADENİZ'DE KEŞİF POTANSİYELİ YÜKSEK"

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Karadeniz gazının denizden karaya ilk sevkiyatının dün başladığını söyleyen Bakan Dönmez, doğal gaz fiyatları için de bir indirim sinyali verdi ve "Vatandaşlar sisteme teslim edildikten sonra faydasını bizzat yaşayarak fark edecek" dedi. Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı'nın teslimatına başlanırken bu kapsamda detaylı bilgiler paylaşan Bakan Fatih Dönmez, "Dün geceden itibaren denizaltı ana iletim hatlarındaki kuyulardaki vanaları açarak bunlara gaz pompalamaya başladık" diye konuştu.Bakan Fatih Dönmez, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla projeninilk fazını açacaklarnı belirterek "Dün gece itibariyle oradaki kuyulardaki vanaları açarak ana deniz altı iletim hatlarına gaz vermeye başlandı." dedi.Bakan Dönmez, ilk etap için 10 kuyunun üretime geçmesinin beklendiğini söylerken konuşmasında "Kuyu sayısını 3 yıl içinde 40'a çıkaracağız. Üretimi 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküp'e çıkaracağız. 3. fazda 60 milyon metreküpe çıkacak." ifadelerini kullandı.Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, "Sisteme girdikten sonra insanlar gerçekten yaşamanın faydasını görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdesi olacak. Hala sübvansiyonlarla hanehalkına ithal gaz sağlamaya devam ediyoruz. Müjdeleri daha ekonomik bir şekilde insanlara yansıtmak için paylaşacağız” dedi.Doğalgaz aramalarına ilişkin de bilgiler veren Bakan Dönmez, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Karadeniz'in batıdan doğuya her karış toprağını arıyoruz. Çok umutluyuz. Bu da Batı Karadeniz'deki arama potansiyelinin çok büyük olduğunu göstermekte. Karadeniz'in potansiyeli çok yüksek ve bizlerde bunu görebiliyoruz."