Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Karadeniz gazının denizden karaya ilk sevkiyatının dün başladığını söyleyen Bakan Dönmez, doğal gaz fiyatları için de bir indirim sinyali verdi ve "Vatandaşlar sisteme teslim edildikten sonra faydasını bizzat yaşayarak fark edecek" dedi. Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı'nın teslimatına başlanırken bu kapsamda detaylı bilgiler paylaşan Bakan Fatih Dönmez, "Dün geceden itibaren denizaltı ana iletim hatlarındaki kuyulardaki vanaları açarak bunlara gaz pompalamaya başladık" diye konuştu.
GÜNDEM
17 Nisan 2023 - 20:24
Karadeniz gazının vanası açıldı! Faturalara indirim sinyali..
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, herkesin merakla beklediği Karadeniz gazıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, açıklamasında gazın dün gece yarısından itibaren iletim hattına verildiğini ve 30 saat içinde karaya ulaşacağını söyledi. Dönmez'in açıklamalarının içinde faturalara indirim sinyali vardı..
GÜNDEM
17 Nisan 2023 - 20:24