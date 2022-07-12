Sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan Karayolu’nun 44 kilometresinden bir kaza haberi geldi. Haberde, Kurban Bayramı tatili vesilesiyle Karadeniz turuna giden bir grubun yer aldığı minibüsün şarampole devrildiği bilgisi paylaşıldı. Karadeniz gezisini gerçekleştiren ve geri dönen grubun olduğu minibüs, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan Karayolu’nun Ağlayan Kayalar mevkiine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs kontrolden çıktıktan sonra şarampole devrildi. Kazanın hemen ardından durum 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi.
GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 13:30
Karadeniz gezisinden dönen minibüs şarampole devrildi: 3'ü ağır 19 yaralı!
Kurban Bayramı tatili için Karadeniz turuna giden bir grubun olduğu minibüs Tunceli-Erzincan karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.
GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 13:30