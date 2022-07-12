GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 13:30

Karadeniz gezisinden dönen minibüs şarampole devrildi: 3'ü ağır 19 yaralı!

Kurban Bayramı tatili için Karadeniz turuna giden bir grubun olduğu minibüs Tunceli-Erzincan karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 13:30
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Karadeniz gezisinden dönen minibüs şarampole devrildi: 3'ü ağır 19 yaralı!


Sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan Karayolu’nun 44 kilometresinden bir kaza haberi geldi. Haberde, Kurban Bayramı tatili vesilesiyle Karadeniz turuna giden bir grubun yer aldığı minibüsün şarampole devrildiği bilgisi paylaşıldı.

Karadeniz gezisini gerçekleştiren ve geri dönen grubun olduğu minibüs, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan Karayolu’nun Ağlayan Kayalar mevkiine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs kontrolden çıktıktan sonra şarampole devrildi. Kazanın hemen ardından durum 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi.



Karadeniz gezisinden dönen minibüs şarampole devrildi

Kazada 19 kişi yaralandı! 3'ü ağır..

Yapılan ihbar üzerine olay bölgeye kısa sürede AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk gönderildi. Başaltılan çalışmalarda minibüsün içinde 19 kişinin yaralı odluğu tespit edilirken, yaralılar kurulan halat sistemiyle tek tek yukarıya çekildi.

Ambulanslara alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken kazayı anlatan minibüs şoförü Mehmet Balıkçı, virajı gördükten sonra direksiyonu kırdığını fakat aracı kurtaramadığını belirterek 30 yıllık şoförlüğünün aslında tecrübe olmadığını olayın tamamen dikkatsizliğinden kaynaklandığını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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