Karadeniz semalarında gerilim: ABD İHA'sı ile RUS Savaş uçağı çarpıştı!

Karadeniz'de keşif faaliyetlerini devam ettiren BD'ye ait bir MQ-9 adlı insansız hava aracı (İHA), devriye uçuşu sırasında aynı zamanda devriye görevini sürdüren Rus Su-27 adlı bir savaş uçağı ile çarpıştı. Meydana gelen olayın hemen ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada, iki Rus Su-27 uçağının bir ABD insansız hava aracını taciz ettiğini ve bu gelişmenin sınrasında uçaklardan birinin düşmesinin ardından uçağın uluslararası sulara düşmesine neden olduğu belirtildi. ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD insansız hava aracı MQ-9'u taciz ettiğini ve uçaklardan birinin düşmesiyle MQ-9'un açık denizlere düşmesine neden olduğunu duyurdu.
EUCOM'un yazılı açıklamasının içeriğinde, iki Rus Su-27 uçağının devriye görevindeyken Karadeniz üzerinde bir ABD Hava Kuvvetleri insansız keşif, gözetleme ve keşif uçağını (İHA) "profesyonel olmayan şekilde önlediği" belirtildi.