Karadeniz semalarında gerilim: ABD İHA'sı ile RUS Savaş uçağı çarpıştı!













ABDYE AİT İHA KARADENİZ'E DÜŞTÜ

Karadeniz'de keşif faaliyetlerini devam ettiren BD'ye ait bir MQ-9 adlı insansız hava aracı (İHA), devriye uçuşu sırasında aynı zamanda devriye görevini sürdüren Rus Su-27 adlı bir savaş uçağı ile çarpıştı. Meydana gelen olayın hemen ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada, iki Rus Su-27 uçağının bir ABD insansız hava aracını taciz ettiğini ve bu gelişmenin sınrasında uçaklardan birinin düşmesinin ardından uçağın uluslararası sulara düşmesine neden olduğu belirtildi. ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD insansız hava aracı MQ-9'u taciz ettiğini ve uçaklardan birinin düşmesiyle MQ-9'un açık denizlere düşmesine neden olduğunu duyurdu.EUCOM'un yazılı açıklamasının içeriğinde, iki Rus Su-27 uçağının devriye görevindeyken Karadeniz üzerinde bir ABD Hava Kuvvetleri insansız keşif, gözetleme ve keşif uçağını (İHA) "profesyonel olmayan şekilde önlediği" belirtildi.Açıklamaya göre, "Saat 07:30 sıralarında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'un pervanesine çarptı. ABD güçleri, MQ-9'u Deniz'deki uluslararası sulardan çıkarmak zorunda kaldı. Çarpışma, Su-27 uçağının çevreye zarar verdiğini düşünmeden, "MQ-9'a profesyonel olmayan bir şekilde yakıt enjekte etti ve ileri doğru uçtu. Beceriksizliğin yanı sıra güvensizlik ve profesyonellik eksikliğinin de işaretidir." denildi. Bu olayın Rus pilotların gerçekleştirdiği bir dizi tehlikeli eylem sonucu olduğunu vurgulayarak, bu eylemlerin tehlikeli olduğunu ve yanlış hesaplamalara neden olabileceği aktarıdlı.