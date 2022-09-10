Karagümrük'e puanı 90+2'de Diagne getirdi

10. dakikada Caner Erkin'in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.43. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı.
72. dakikada ceza sahası içinde Murat Cem, Ozdoev'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. 74. dakikada hakem Erkan Özdamar, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.75. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bajic'in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-188. dakikada Burak Kapacak'ın sağ taraftan ortasında Kouassi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.90+2. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa SönmezFatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev (Burak Kapacak dk. 80 ?), Shukurov, Jimmy Durmaz (Ricci dk. 80 ?), Colley (Kouassi dk. 58), Borini, Diagne
Yedekler: Batuhan, Emir, Caulker, Burak Bekaroğlu, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence
Teknik Direktör: Andrea PirloGiresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia (Görkem dk. 57), Serginho, Eguskiza (Murat Cem dk. 70), Savicevix (Kuwas dk. 71), Bajic (Sergen dk. 85 ?)
Yedekler: Ferhat, Faustin, Kadir, Şahin, Doğan, Rahmetullah
Teknik Direktör: Hakan KeleşGoller: Bajic (dk. 75) (Giresunspor), Diagne (dk. 90+2) (Karagümrük)
Sarı kartlar: Colley, Salih Dursun, Ozdoev (Karagümrük), Mejia, Campuzano, Alper (Giresunspor)