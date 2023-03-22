SPOR
22 Mart 2023 - 17:59

Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a İtalya'dan talip çıktı

Fatih Karagümrük’te bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük bir beğeni toplayan genç futbolcu Levent Mercan için İtalya’dan taliplerin olduğu konuşuluyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SPOR
22 Mart 2023 - 17:59
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Karagümrük forması giyen Levent Mercan’a İtalya’dan talip çıktı
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Spor Toto Süper Lig’de bu sezonun en flaş ekiplerinden biri olan Fatih Karagümrük, özellikle de son haftalarda Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde etkileyici bir performans ortaya koyuyor.

Karagümrük’ün yükselen performansında takımdaki genç isimlerden Levent Mercan’da dikkatleri üzerine çekmişken, Avrupa’dan bazı kulüplerin radarına takıldığı iddia edildi.

Levent için İtalyan ekibi ısrarcı



İtalya Serie A ekiplerinden Monza’nın bir süredir takip ettiği Levent Mercan’ın performansından bir hayli etkilendiği ve oyuncuyu transfer edebilmek için harekete geçeceği öğrenildi.

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Levent Mercan için Karagümrük’ün yaklaşık olarak 3.5 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti beklentisi olduğu konuşulurken, İtalyan ekibinin bu rakama sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu sezon Fatih Karagümrük ile 22 karşılaşmada forma giyme şansı bulan 22 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda bir sol bek oyuncusu olmasına rağmen 2 gollük bir katkı sağlamıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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