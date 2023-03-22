Karagümrük forması giyen Levent Mercan’a İtalya’dan talip çıktı







Levent için İtalyan ekibi ısrarcı







Spor Toto Süper Lig’de bu sezonun en flaş ekiplerinden biri olan Fatih Karagümrük, özellikle de son haftalarda Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde etkileyici bir performans ortaya koyuyor.Karagümrük’ün yükselen performansında takımdaki genç isimlerden Levent Mercan’da dikkatleri üzerine çekmişken, Avrupa’dan bazı kulüplerin radarına takıldığı iddia edildi.İtalya Serie A ekiplerinden Monza’nın bir süredir takip ettiği Levent Mercan’ın performansından bir hayli etkilendiği ve oyuncuyu transfer edebilmek için harekete geçeceği öğrenildi.Levent Mercan için Karagümrük’ün yaklaşık olarak 3.5 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti beklentisi olduğu konuşulurken, İtalyan ekibinin bu rakama sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu sezon Fatih Karagümrük ile 22 karşılaşmada forma giyme şansı bulan 22 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda bir sol bek oyuncusu olmasına rağmen 2 gollük bir katkı sağlamıştı.