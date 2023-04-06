Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki metruk bina kısmen çöktü! Ekipler trafiği kapattı..













TEDBİR AMACIYLA TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Karaköy'de Kemeraltı Caddesi üzerindeki 5 katlı metruk binada kısmen çökmeler meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Polis, itfaiye ve AFAD'dan gelen ekipler binanın çevresini sararak güvenlik önlemi alırken Bu arada T1 Kabataş-Bağcılar seferlerinin Karaköy-Tfan seferleri, binanın yıkılma riskine karşılık olarak durduruldu.Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "T1 Kabataş-Bağcılar hattımız üzerindeki bölgede bina yıkımı nedeniyle Karaköy-Tophane arasındaki seferlerimiz güvenlik amacıyla durdurulmuştur." şeklinde ifadeler kullandı. Bağcılar-Eminönü istasyonlarının arasında tramvay seferleri devam ederken Eminönü ile Kabataş arasında ücretsiz bir İETT otobüsleri çalışmaya başladı.