Karaköy'de Kemeraltı Caddesi üzerindeki 5 katlı metruk binada kısmen çökmeler meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Polis, itfaiye ve AFAD'dan gelen ekipler binanın çevresini sararak güvenlik önlemi alırken Bu arada T1 Kabataş-Bağcılar seferlerinin Karaköy-Tfan seferleri, binanın yıkılma riskine karşılık olarak durduruldu.
GÜNDEM
06 Nisan 2023 - 12:16
Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki metruk bina kısmen çöktü! Ekipler trafiği kapattı..
İstanbul Beyoğlu'nda tadilatta olan 5 katlı terk edilmiş binada kısmi çökmeler gerçekleştiği bildirildi. Karaköy-Tophane arasındaki tramvay seferleri ise, binadan sokağa düşen beton moloz nedeniyle durduruldu.
GÜNDEM
06 Nisan 2023 - 12:16