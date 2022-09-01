YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:33

Karaman'da Ahır Yangınında 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Karaman’da bir ahırda çıkan yangınında 5 adet büyükbaş hayvan telef olurken, yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:33
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Karaman'da Ahır Yangınında 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu


Karaman'da bir ahırda çıkan yangınında 5 adet büyükbaş hayvan telef olurken, yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.


Olay. öğle saatlerinde merkeze bağlı Paşabağ köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, portatif olarak çadırdan yapılan küçükbaş hayvan ağılında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bitişiğinde bulunan büyükbaş hayvan ahırına sıçradı. Ahırların yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan ahırlara müdahale ederken, jandarma çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, her iki ahırda bulunan 5 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Ahırların kullanılamaz hale geldiği yangında hemen hemen 500 bin lira civarında parasal zarar oluştu.





“Geldiğimiz ahır tamamen yanmıştı”


Yangında ahırda bulunan büyükbaş hayvanları telef olan üretici Zekeriya Yücetaş, “Ben yangın başladığında burada değildim. Bana telefonla bilgi geldi hemen geldim. Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Şu an için ahırda bulunan 4 adet büyükbaş hayvanım telef olmuştur. Diğer 4 tanesi de yayılıma gitmiş“ dedi.



“Üreticimiz için elimizden ne gelirse onu yapacağız”


Yanan ahırda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram ise, “Bu olay üreticimiz için zor bir durumdur. Şuanda 5 adet büyükbaş hayvanın telef olduğunu görüyoruz. Yangında ciddi bir maddi zarar oluşmuştur. Üreticimizin hayvanları için aldığı kışlık saman ve yemlerin dahi yandığını gördük. Bu süreçte üreticimizle yakın temasta olacağız ve elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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