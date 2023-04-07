











DERPEMZEDER VERGİDEN MUAF TUTALACAK

Karar az önce duyuruldu! O kişilerden 90 gün boyunca para alınmayacak: Listede misiniz öğrenin! Deprem bölgesi ile ilgili bir karar verildi. Alınan karar resmi gazetede yayınlandı. Alınan karara göre, depremzedeler için belgelendirme ile birlikte bir adet yeni mobil abonelikte ilk tesis özel iletişim vergisinin ödenmeyeceği belirtildi.Deprem nedeniyle zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenen vatandaşlar için yeni bir karar alındı. Karar resmi gazetede yayınlandı. Karara göre, deprem bölgesinde ikamet eden ve yaşayan insanlardan bir adet yeni mobil abonelik için ilk tesis özel iletişim vergisinin alınmayacağı açıklandı. İşte detaylar...Depremin olmadığı tarihte 24 saat öncesinde kadar orada bulunan kişilerin mevcut aboneliklerinden 3 aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücretinin alınmayacağı söylendi. Depremzedeler için yeni karar çıktı. Üç aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücretinin ödenmeyeceği açıklandı. Alınan karar resmi gazetede yayınlandı. Depremin bulunduğu tarihte ve öncesinde 24 saat o bölgede bulunuyor iseniz vergiden muaf tutulacaksınız.