Karar çıktı! Hane başı 3.038 TL yardım yapılacak: PTT'ye bu belgeyle başvurmak şart koşuldu!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, öğrencilere yönelik yardım hakkında detayları açıkladı. PTT aracılığıyla alınabilecek yardım tutarı 3.038 TL. Bakanlık, öğrencilere yönelik başvuru şartlarını da belirleyerek yardım için gereken bilgileri paylaştı. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN ÖĞRENCİLER İÇİN 3.038 TL YARDIM PAKETİ AÇIKLANDI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, öğrencilerin başvurularının şartlarını açıklayarak milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren 3.038 TL yardımını PTT üzerinden alınabileceğini ifade etti. Merakla beklenen yardım paketi, öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına yeniden faaliyete başlamasının birlikte gelen maliyetlerinin de artmasıyla hafifletilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla resmen duyuruldu.
BAKANLIK YARDIM PAKETİNİ AÇIKLADI! İŞTE DETAYLAR...Bakanlık tarafından açıklanan yardım paketi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kapsamını içeriyor. Yüz binlerce öğrencinin aradığı karşılıksız kredi ve burs fırsatlarının detayları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açıklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, yardım parası konusunda yapılan açıklamalarla öğrencilerin ihtiyaçlarını arzu ettikleri ölçüde karşılayamadıkları durumlar için devletin ailelere PTT üzerinden 3.038 TL yardım sunacağını ifade etti. BU DESTEĞE NASIL BAŞVURULUR?
Bu destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-Devlet üzerinden yardım alma başvurusu yapması gerekmektedir. İlk adım e-Devlet kapısına giriş yapmaktır. Daha sonra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bölümünde "sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvuru" seçilerek kayıt formu doldurulmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra, her ay PTT aracılığıyla 3.038 TL yardım alınabilir.