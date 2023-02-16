Karar Kabine'den çıktı! Vatandaşlara yakıt desteği geliyor: Benzini, mazotu bitenler dikkat! Bu şartlarla bedava verilecek

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen şiddetli deprem nedeniyle birçok binada hasar oluştu. Bu bölgelerden uzaklaşan depremzedelere yakıt desteği verilecek.
14 Şubat 2023 günü toplanan Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların çevresine ivedi gereksinimleri için 100 bin liralık destek verileceğini açıkladı.
Yakıt yardımı nasıl alınabilir?
Depremden etkilenen bölgelerden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, kendilerine ait araçları kullanacaklarsa yetkili kişiler tarafından verilecek belgeyi almalılar. AFAD ve bakanlık tarafından seçilen birimlere hesap numarasını bırakan depremzedeler ulaştıkları illerden başvuruda bulunarak para desteğini alabilirler. Bununla birlikte depremzedelerin vergi ödemeleri, kredi
borçları gibi ödemeleri ileri tarihlere atılırken yapılacak destekler hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneğinin erken tarihlerde verileceğini duyurdu.