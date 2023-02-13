Kredi
13 Şubat 2023 - 18:00

Karar yeni çıktı! Maaşların 10 katı hesaplara yatırılacak: ATM'den kontrol edin!

Bankalardan maaş almakta olan kişilere 10 maaş kadar kredi kampanyası duyuruldu! Detaylar haberimizde...

Kredi
13 Şubat 2023 - 18:00
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Karar yeni çıktı! Maaşların 10 katı hesaplara yatırılacak: ATM'den kontrol edin!
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Bankalardan ihtiyaç kredisi alacak kişilerin maaş müşterileri olduğu bankalardan alacağı 10 maaş kredi kampanyasının duyurusu yapıldı. Emekli olmuş ve sigortalı bir şekilde çalışan herkesin başvuruda bulunması halinde kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a başvuruda bulunarak diledikleri zaman kredi ödemesi alabilmektedir. Başvuranlara 36 ay vade fırsatıyla maaşların 10 katına varan kredi fırsatları bulunmaktadır.

Kamu bankalarının başlattığı bu kampanyalar düşük faiz oranlarıyla vatandaşa sunulmaktayken, maaş müşterisi olan herkese daha da uygun faiz oranlarıyla beraber kredi verilmektedir. Sigortalı bir şekilde çalışanlarla beraber kredi alacak vatandaşlar banka müşterisi olması halinde diledikleri zaman internet aracılığıyla da maaşlarının 10 katına varan 50.000 TL limitli kredi alabilmektedir.

KREDİ BAŞVURUSU



Siz de kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şubesine kimlik kartınızla beraber giderek bu bankaların yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine kimliğiyle beraber başvuruda bulunacak bütün vatandaşlar istedikleri zaman en düşük faiz oranlarıyla beraber maaşlarının 10 katına kadar kredi alabilecekler. 50.000 TL ve üzerinde kredi onayı alınması ve başvurunun gerçekleştirilmesi halinde borç kapatma kredisi imkanı da sunan kamu bankaları emekli vatandaşlara da kredi puanları düşük olsa bile kredi onayı vermektedir.

Kredi

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Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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