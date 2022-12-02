Kararan çaydanlıkları temizlemek bu kadar kolay! Çaydanlık lekelerinden tek yöntemle kolayca kurtulun







ÇAYDANLIK İÇİ NASIL TEMİZLENİR?











ÇAYDANLIĞIN DIŞ KISMI NASIL TEMİZLENİR?





ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

Çay severler gün içerisinde çok fazla çay tüketimi yapmaktadır. Bu kişiler sürekli ocakta tuttukları çaydanlıklarla akşama kadar çay içmektedir. Ancak zaman zaman çayın tadının bozulduğu da söylenmektedir. Kararan çaydanlıklar çayın tadını da etkilemektedir. Özellikle alüminyum ve emaye çaydanlıklar hızlı bir şekilde kararma yapmaktadır. Çaydanlıkları kolay bir şekilde temizlemek için uygulayabileceğiniz mükemmel bir yöntem sizlerle paylaşıyoruz. Çaydanlık almadan önce yapılan malzemeyi bilmek önemlidir. Çaydanlığın malzemesine göre temizleme işlemi de değişmektedir. Çaydanlığın iç kısmını temizlerken kesinlikle kimyasal ürünler kullanılmamalıdır. Ancak dış kısmını temizlerken kimyasal madde kullanılmasında bir sakınca yoktur.Çaydanlık temizlemek için öncelikle içerisine yarım litre su doldurmanız gerekiyor.Daha sonra bu suyun içerisine karbonat ve tuz ekleyiniz. İkisinden de bir çay kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra bu karışımın içerisine yarım çay bardağı sirke ekleyiniz. Bu karışımı ocakta kaynattıktan sonra sert olmayan bir sünger yardımıyla ya da bir pamuklu bezle çaydanlığın iç kısmını iyice ovmanız gerekiyor. Daha sonra çaydanlığın içini yıkayarak rahatlıkla kullanabilirsiniz.Kararan çaydanlıkların dışını temizlemek oldukça basit bir işlemdir. Çaydanlığın dışını temizlemek için uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir: Bir çay kaşığı tuz ve bir bardak sirkeyi iyice karıştırınız. Sirke içerisindeki tuzun eridiğinden emin olunuz. Daha sonra bu karışım ile çaydanlığın dışını silebilirsiniz.Gün içerisinde çok sık kullanılan çay demliklerinin parlak olması da önemli bir yere sahiptir. Çelik Çaydanlıkları parlatmak için elma kabuğundan yararlanabilirsiniz. Elma kabuklarını çaydanlığın içine koyarak kaynatmanız parlatma işlemi için yeterli olacaktır. Kaynattığınız bu su ile bütün çaydanlığın içini ve dışını silmeniz parlak bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.