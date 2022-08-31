YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:40

Karaya Oturan Teknenin Yardımına Çocuklar Koştu - Van

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:40
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Karaya Oturan Teknenin Yardımına Çocuklar Koştu - Van


Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesinden dolayı balıkçı barınağında karaya oturan tekne, o esnada gölde yüzen çocukların ekiplerinin desteğin ile çıkarıldı.


Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte balıkçı limanlarındaki sularda sığ kaldı. Adır Adası'nın karşısındaki balıkçı barınağında yaklaşık bir metrelik su kaldı. Suların çekildiği barınakta 3 balıkçı teknesi tamamen karaya oturdu. Yaklaşık bir metrelik suyun kaldığı limandan çıkmak için hareket eden balıkçı teknesi karaya oturdu. Karaya oturan tekne, balıkçı ve gölde yüzen çocukların ekiplerinin desteğin ile zorlukla çıkarılabildi.





“Arkadaşlarımız balığa çıkamaz duruma geldi”


İHA muhabirine konuşan 30 yıllık balıkçı Ahmet Çıkla, son iki yılda Van Gölü suyunun yüksek miktarda çekildiğini belirtti. Suların çekilmesiyle bölgedeki balıkçılar olarak büyük zorluklar yaşadıklarını idda eden Çıkla, “Her limana giriş çıkışta yaklaşık iki saat boyunca teknelerle uğraşıyoruz. Çünkü teknelerimiz karaya oturmaktadır. Özekle pervanelerimiz büyük zarar görüyor ve bunu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden arkadaşlarımızın çoğu balığa çıkamaz duruma geldi. 3 tekne tamamen karaya oturdu. Diğer 3 tekne ise bir metrelik suyla idare ediyor. Sıkıntımızın giderilmesi için limanın derinleştirilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.



“Teknelerimiz karaya oturuyor”


Murat Ayseli isimli bir diğer balıkçı ise kendileriyle birlikte mahalledeki 10 hanenin balıkçılıkla geçindiğini belirterek, “Limana giriş çıkışlarda hep problem yaşıyoruz. Suların çekilmesiyle teknelerimiz karaya oturuyor. Bu durumda hem teknelerimizin altı deliniyor aynı zamanda pervanelerimiz kırılıyor. Yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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