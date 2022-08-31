Karayla Denizin Birleştiği Mudanya'da Temizlik Çalışmaları Sabaha Kadar Sürecek













Bursa'nın Mudanya'da ilçesinde sağanak yağış ve sel hayatı felç etti. Sel suları otomobilleri sürükledi, ev ve işyerini su basarken adeta karayla deniz birleşti. Cadde ve sokakların temizlik çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrası Bursa'da AFAD, öğlen saatlerinde yeniden uyarı mesajı yayınladı. Uyarı mesajının ardından başlayan sağanak yağış sonrası Mudanya ilçesinde meydana gelen sel dereleri taşırdı. Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya merkezde ise ana caddeler sular altında kaldı. Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek büyük hasar gördü. Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için bütün imkanları ile seferber oldu. İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, büyük maddi zarar meydana geldiği bildirildi. Halitpaşa mahallesinde bir zincir market şubesi tamamen sular altında kaldı. Market çalışanları kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye ederken, marketin içinde bulunan tüm ürün ve malzemeler tahliye edildi.Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesine bağlı temizlik ekipleri sel felaketinin hemen ardından cadde ve sokakları temizlemeye başladı. Ev ve işyerlerini su basan vatandaşların da yardımına koştu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası cadde ve sokakların bir bölümü temizlenirken, bazı noktalarda ise çalışmaların sabaha kadar devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, temizlik çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.