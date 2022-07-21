Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!







KGM kaçak geçişte ilk 15 gün ceza ödenmeyecek!







"45 gün sonrasına sürücüye 4 kat ceza"

Karayolları Genel Müdürlüğü, kapsamında olan otoyol ve karayollarındaki geçişlerde yeni düzenleme gerçekleştirdi ve düzenlemede süre değişikliğine gitti. Yeni düzenlemeye ilişkin karar ise Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) geçişleri sırasında ödeme yapılmadan geçilmesi durumunda geçiş yapan araç sürücüsüne verilen 15 günlük gecikme ödemesi 45 güne çıkarıldı.KGM'nin işlettiği yollardan ödeme yapmadan geçişler yapıldığında belirlenen geçiş ücretini ödemesi için sürücüye 15 günlük yasal süre veriliyordu. 15 gün içerisinde gerçekleştirilen ödemelerde herhangi bir para cezası uygulanmıyordu. Şayet araç sürücüsü 15 günün sonunda ödeme yaparsa kendisine ücretin 4 katı kadar idari para cezası uygulanıyordu.Yeni düzenlemede ise yine 15 gün içerisinde geçiş ücretinin ödenmesi durumunda yalnızca belirlenen ücretin alınmasına devam edilecek. Fakat, 15 günlük süre geçtikten sonra 45 güne kadar yapılacak olan ödemelerde KGM tarafında belirlenmiş olan geçiş ücretinin iki katı kadar olan miktarın tahsili sağlanacak.Verilen yasal süre olan 45 gün sonunda ödeme yapılması halinde ise verilen cezanın 4 kat olacağına kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre KGM işletiminde olan otoyoldan 5/7/2022 tarihinde ödeme yapmadan geçiş yapıldıktan sonra bu tarihi izleyen 15 gün içerisinde yapılacak ödemelerde yalnızca geçiş ücreti alınacak.