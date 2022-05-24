Karbon Peeling Yöntemleri

Karbon peeling işlemi isteyen herkesin rahatlıkla uygulatabileceği bir işlemdir. Yüzündeki lekelerden rahatsız olanlar için karbon peeling bu konuda en etkili çözümlerden bir tanesidir. Cildin mat görünüm kalınlaşma geniş gözenek sivilce siyah nokta ve beyaz nokta problemleri olanlar bu yöntemlere başvurarak bu sorunların üstesinden gelebilir.

Karbon Peeling Fiyatları

Karbon peeling fiyatlarını belirlenmiş olan unsurların arasında kişinin kaç seans Karbon peeling fiyatları nasıl uygulama olduğu ile alakalı olarak farklılık gösterir. İki tür işlemden gerçekleşebilen karbon peeling yöntemi ile yaşlanmaya karşı cildinizi koruyabilirsiniz.fiyatlarını belirlenmiş olan unsurların arasında kişinin kaç seans karbon peeling yaptıracağım ya da probleme göre farklılık gösterebilir.

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon uygulama sayesinde kıl kökleri kurutulur ve bu bölgede tekrardan tüy çıkması engellenmiş olur. Lazer epilasyon yapan kurumun profesyonel ve uygulamayı yapan kişinin ve alanında uzman olması gerekir. Uygulama süresince cihaz kalitesi uzman kişinin uygulama yapması doğru zamanda doğru tekniklerin uygulanması ile oldukça başarılı sonuçlara ulaşır.

Lazer epilasyon yöntemlerinde genellikle 4 ya da 6 seans şekilde uygulama gerçekleştirir ve bunun sonunda hemen hemen istenilen kalıcı çözüme ulaşılabilir. Lazer epilasyon tedavisinde tüylerdeki büyüme döngüsündeki potansiyele göre yavaşlatılmakta ve daha sonra da tamamen yok edilmektedir.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Lazer epilasyon için ilk olarak uygulama alanı iyi bir şekilde temizlenmesi gerekir. Daha sonrasında uzun olan tüyler kısaltılır ve sonra özel bir jel uygulanarak o bölge taranır. Lazer ile tarama esnasında deriye herhangi bir zarar verilmez.

Lazer Epilasyon Yöntemleri Nelerdir?

Lazer epilasyon gerçekleştirebilmek için bir cihaz yardıma gerekir. Bu cihaz lazer ışınlı gönderebilme özelliğinde olan bir cihazdır. Uzman kontrolü dahilinde cihaz kullanılır ve tüy en alt tabakasına lazer enerjisi ve ışığı gönderilir. Bu işlemi yapılırken lazer ışınları cildin üst kısmından geçmekte ve tüylerini alt tabakasında yer alan o bölgeye işlemektedir.

lazer epilasyon yöntem ise Nd yağ lazer epilasyon işlemidir. Bu yöntemler kişilerin beden özellikleri ve ten renklerine göre belirlenir. Lazer epilasyon yöntemleri arasında en çok tercih edilen Alexander lazer epilasyon işlemi genellikle açık tene sahip olan kişilere yaygın bir şekilde uygulanır. Koyu tenlilere uygun olanyöntem ise Nd yağ lazer epilasyon işlemidir. Bu yöntemler kişilerin beden özellikleri ve ten renklerine göre belirlenir.

Altın İğne Nasıl Uygulanır?

Altın iğne tedavisinde ilk önce hasta işleme hazır duruma getirilir. Altın iğne tedavisi işleminden önce işlem yapılacak bölge ayrıntılı bir şekilde temizlenir ve sonrasında lokal anestezi uygulandıktan sonra kremler sürülür. Kremin etkisi aktif olduktan sonra işleme başlanmalıdır.

Altın İğne Uygulaması Ne İşe Yarar?

Altın iğne tedavisi cildin yenilenmesine ve olan problemin giderilmesine yönelik yapılan bir işlemdir. En çok yanık yarası izi ve hamileliğe bağlı olan çatlakların giderilmesi maksadı ile yapılan etkili bir tedavi yöntemidir. Son derece etkili sonuçlar veren altın iğne kişilere uygulanacak yöntemlere göre farklılık içerir.

Altın İğne Hangi Mevsimde Yapılır?

Altın iğne tedavisi genellikle yaz aylarında aşırı bir güneşte bulunmamakla beraber yapılabilir. Güneşin çok etkili olduğu zamanlarda yaptırmaktan ise bahar aylarında yaptırılması daha doğrudur. Bahar aylarında yapılan işlem sorunsuz ilerler.

Altın İğne Fiyatları