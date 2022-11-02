MEDYA
02 Kasım 2022 - 14:44

Kardeş Payı'nın babası Tahsin hayatını kaybetti! Rıza Akın'ın ölüm nedeni, hastalığı neydi?

Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı Tahsin karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

MEDYA
02 Kasım 2022 - 14:44
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Kardeş Payı'nın babası Tahsin hayatını kaybetti! Rıza Akın'ın ölüm nedeni, hastalığı neydi?


Ekranlarda yayınlanan birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Rıza Akın’ın hayatını kaybettiği açıklandı. 65 yaşındaki Rıza Akın’ın vefat haberi son dakika bilgisi olarak haber basınında yer alırken, ünlü oyuncunun sevenleri aldıkları haber ile gözyaşlarına boğuldu. Rıza Akın’ın neden vefat ettiği, hastalığının ne olduğu ortaya çıktı.

Rıza Akın’ın ölüm nedeni ne, hastalığı neydi?

Sevmedim Deme adlı filmde rol alan usta oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı ve ardından da hayatını kaybettiği açıklandı. Akın’ın vefat haberini oyuncu Menderes Samancılar duyurarak, “ Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik “ ifadesini kullandı.



Rıza Akın, Kardeş Payı dizisinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in babasını canlandırıyordu. Bu rolüyle akıllara kazınan oyuncunun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler Rıza Akın’ın vefatı sonrasında sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınlayarak üzüntülerini dile getirdiler.

Rıza Akın kimdir?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana’da doğdu. Ortaokul döneminde Adana Halkevinde tiyatro eğitimlerine katılan Akın, tiyatro kariyerini sürdürebilmek için Ankara’ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu’nda profesyonel oyuncu olarak kariyerinde yükseldi.

1969 yılından 1977 yılına kadar tiyatroya ara veren Rıza Akın, bir süre gazetecilik yapmıştır. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nu kurmuş ve 5 yıl süre ile sanat danışmanlığını yapmıştır.

Usta oyuncu, 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu’nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle yeniden oyunculuk yapmaya başladı. Kardeş Payı, Beyaz Gelincik, Cesur Yürek gibi televizyon dizilerinde, Ceviz Ağacı, Bayi Toplantısı ve Süt gibi başarılı filmlerde rol almıştır.

2019 yılında Japon Miho Shimotashiro ile dünyaevine giren Rıza Akın, 2 Kasım 2022 günü geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetmiştir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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