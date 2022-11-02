Kardeş Payı'nın babası Tahsin hayatını kaybetti! Rıza Akın'ın ölüm nedeni, hastalığı neydi?

Ekranlarda yayınlanan birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Rıza Akın’ın hayatını kaybettiği açıklandı. 65 yaşındaki Rıza Akın’ın vefat haberi son dakika bilgisi olarak haber basınında yer alırken, ünlü oyuncunun sevenleri aldıkları haber ile gözyaşlarına boğuldu. Rıza Akın’ın neden vefat ettiği, hastalığının ne olduğu ortaya çıktı.
Rıza Akın’ın ölüm nedeni ne, hastalığı neydi?Sevmedim Deme adlı filmde rol alan usta oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı ve ardından da hayatını kaybettiği açıklandı. Akın’ın vefat haberini oyuncu Menderes Samancılar duyurarak, “ Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik “ ifadesini kullandı.
Rıza Akın, Kardeş Payı dizisinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in babasını canlandırıyordu. Bu rolüyle akıllara kazınan oyuncunun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler Rıza Akın’ın vefatı sonrasında sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınlayarak üzüntülerini dile getirdiler.