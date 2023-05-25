Kardeşlerim Asiye görenleri mest etti! Mini tulumunu giydi beğeni butonu çöktü







KARDEŞLERİM'İN ASİYE'Sİ MİNİ TULUMUYLA POZ VERDİ!







BEYAZLAR İÇİNDE POZ VERDİ

Su Burcu Yazgı Coşkun, son zamanlarda oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken genç yeteneklerden biridir. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi ve hayranı bulunan Coşkun'un pozları gündemi salladı. Detaylar haberimizde...Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, bembeyaz teni ile bütünleşen kombini ile takipçilerinden tam not aldı. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında 'Karadayı' dizisi ile başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda dizileriyle kısa sürede öne çıktı. Henüz 19 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un, büyük çıkışını şu anda Asiye karakterini canlandırdığı Kardeşlerim dizisi ile yaptı. Genç yetenek Coşkun'un, güzelliği ve fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 4 milyon takipçisiyle her anını paylaşan güzel oyuncu, son fotoğraflarıyla izleyenleri büyüledi.Su Burcu Yazgı Coşkun'un orman manzarasında mini tulumuyla poz verdiği karelerini ardı ardına yayınlandı. Bu kareler binlerce beğeni aldı. Kardeşlerim Asiye'den yeni bir paylaşım...