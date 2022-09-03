İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı. Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay mahaline yönlendirilirken kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. BRIZA isimli geminin makine arızası giderildirken İstanbul Boğazı gemi ulaşıma tekrardan açıldı.
YAŞAM
03 Eylül 2022 - 07:39
Kargo gemisinin makine arızası giderildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli geminin makine arızası giderilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.
YAŞAM
03 Eylül 2022 - 07:39
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