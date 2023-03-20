Kargo göndermek için artık servet ödemek gerekecek! O firma yüzde 400 zam yaptı: Yeni fiyat listesi çileden çıkaracak













İMZALAYAN İSİMLER

PTT kargo en çok tercih edilen şirket haline gelirken 5 TL olan kargo ücreti 20.75 TL olarak güncellendi. Yüzde 400 oranında gelen zamlar isyan ettirirken edebiyatçılar ortak bir bildiri yayınlayarak anlaşmaya varıldı.PTT kargonun kitap ve süreli yayınlar için yaptığı indirimli kargolar uygulamasıyla beraber kısa süre içerisinde değişikliğe gidildi. Yüzde 400 oranında ki zamla beraber enflasyon verileriyle beraber zırlıklar yaşandı. Kültür dünyamızın besleyen, insanlara bilim ve sanata yaşam alanı açan kitap ve dergilerin okurların hayatındaki yerini kaybetmesiyle beraber ağır sonuçlar yaşanır. Kargo ücretlerinin kitap ve dergilerin okura ulaşmasıyla büyük engeller oluşur.PTT kargo eskiden olduğu gibi kitap ve süreli yayınlara ilişkin kargo ücretlerinin olabilecek seviyeye gelmesi için imza toplandı.A. Kadir Paksoy (Şair) Abdullah Ataşçı (Yazar) Abdülkadir Budak (Şair, Sincan İstasyonu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) Akif Hasan Kaya (Öykü Yazarı) Ali Günvar (Şair) Atilla Yaşrin (Şair) Ayşegül Hayvar (Şair) B.Sadık Albayrak (Yazar) Bade Osma (Dramaturg) Barış Özmen (Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi) Bilsen Başaran (Şair) Burçin Öner (Akademisyen) Bülent Bulut (Şair, Mühendis) Bülent Tüsen (Şair, Yazar) Can Habip Türker (Şair, Yazar) Celal Karaca (Edebiyat Nöbeti Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) Cemil Gözel (Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) Cengizhan Konuş (Şair) Cihan Adıman (Şair, Öğretmen) Çağatay Yılmaz (Yazar) Duran Aydın (Şair, SarmalÇevrim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) Ediz Servan Erdinç (Şair, Yazar) Emine Aydoğdu (Yazar) Ender Helvacıoğlu (Yazar) Erdinç Gültekin (Öykücü, Yazar) Ertuğrul Özüaydın (Şair) Esra Ünal Sağlık (Şair, Yazar) Faik Güçlü (Şair, Yazar) Fatma Hatun Esen (Şair, Maraşantiya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) Fatma Karagülle (Yazar) Fergun Özelli (Şair) Fevziye Şimdi (Yazar, Öğretmen) Fuat Çiftçi (Şair, Şiiri Özlüyorum Dergisi Editörü) Furkan Çirkin (Şair) Gazi Balcı (Şair) Gülşen Ersan (Şair, Yazar) Gülümser Çankaya (Şair) Hasan Aktaş (Yazar) Hasan Ulaş (Şair, Yazar) Hüseyin Hilmi Arslan (Şair, Yazar) Hüseyin Peker (Şair) İbrahim Tığ (Şair, Yazar, Şehir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) Hatice Sönmez Kaya (Yazar) Muhammed Yıldırım (Muhammed Münzevi) (Şair, Mahfel Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni) Mustafa Solak (Tarihçi, Yazar) Mustafa Uçurum (Şair, Yazar) Naci Bahtiyar (Şair) Nail Çiftçi (Yazar, Öğretmen) Namık Kuyumcu (Şair, Yazar) Nevzat Çelik (Şair) Nihat Özdal (Şair) Nur Ergelen (Şair, Yazar) Nurhan Suerdem (Yazar) Olcay Taşlı (Yazar, Öğretmen) Orhan Haşim Elmalı (Şair) Recep Nas (Çevirmen) Rıdvan Yıldız (Şair) Salih Öztürk (Şair, Yazar) Şükrü Kırkağaç (Yazar) Taner Teber (Şair, Mühendis) Tayyib Atmaca (Şair) Tuğrul Keskin (Şair) Tülin Çetinkol (Şair, Yönetmen) Üveys Ülker (Şair, Yayıncı) Vahdettin Oktay Beyazlı (Şair, Yazar) Vildan Çetin (Yazar) Yasin Gedik (Şair) Yaşar Ercan (Şair, Yazar) Yusuf Alper (Şair, Yazar) Yusuf Çağlar (Artemis Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) Zeynep Kasap (Yazar)