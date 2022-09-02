YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:02

Kargo Ile Kaçak Içki Taşıyan Zanlı Suçüstü Yakalandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda birden fazla sahte bandrollü alkollü içki ele geçirdiler.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kargo Ile Kaçak Içki Taşıyan Zanlı Suçüstü Yakalandı



Halk sağlığını kötü olarak etkileyen ve ölümlere sebep olan sahte içki ile mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, kaçak içki üretimi yaparak piyasaya satış yaptığı belirlenen şüpheli şahsa ait kargo kolisinde arama yapıldı. Kent




merkezinde bulunan otobüs terminalindeki kargo bölümüne verilen kaçak/sahte bandrollü içkileri il dışına otobüs ile göndermek isteyen şüpheli bir şahsa ait kolide yapılan aramada 25 şişe 100 cl yeni rakı ibareli kaçak/sahte bandrollü rakı elde edildi.


Sahte bandrollü içkilere el koyan jandarma timleri, alkollü içkilerin bulunduğu koliyi kargoya veren bir kişiyi de gözaltına alarak olayla ilgili adli tahkikat başlattığı öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...