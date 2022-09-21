Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde hareket halinde olan Ömer M. idaresindeki 01 BZ 0758 plakasına sahip kargo yüklü tırın dorsesi, araçtan ayrılarak iki istikameti ayıran refüje devrildi. Kaza sonrasında dorsede yer alan kargolar, TEM Otoyolu Ankara istikametine saçıldı.Dorsenin içerisinde yer alan kargolar _#0# çıkarıldı. Bu sırada Ankara istikametinde trafik akışı yaklaşık 1 saat durduruldu. Devrilen dorse bölgeye sevk edilen vinçler ekiplerinin desteğin ile yoldan kaldırıldı. Dorsenin kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
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