Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Bir insandaki yağ hücrelerinin sayısı normal olarak ergenlikten sonra değişmez. Kilo alımı sırasında vücutta biriken fazla yağların biriktiği alanlar bu yağ hücrelerinin sayısına bağlı olarak belirlenir. Diyet ve egzersizle kilolar azaltılsa da, dirençli yağ hücrelerinin vücuttan uzaklaştırılması için liposuction gereklidir.

kiloları konusunda sorun yaşayan insanlara umut ışığı oluyor. Vücudun farklı bölgelerinde biriken fazla yağlardan kurtulmak için yapılan bu işlem doğrudan kilo verme aracı olarak görülmemelidir. Fazla kalori almama ve düzenli egzersiz yapmak fazla kilolarınızdan kurtulmak için çok önemlidir. Uygun liposuction kiloları konusunda sorun yaşayan insanlara umut ışığı oluyor. Vücudun farklı bölgelerinde biriken fazla yağlardan kurtulmak için yapılan bu işlem doğrudan kilo verme aracı olarak görülmemelidir. Fazla kalori almama ve düzenli egzersiz yapmak fazla kilolarınızdan kurtulmak için çok önemlidir.

Liposuction İşlemi Öncesi Hazırlık Nasıl Yapılır?

Sigara içmenize izin verilmez. Dolaşım sistemi, kalp hastalığı, şeker hastalığı veya zayıflamış bir bağışıklık sistemi ile ilgili sağlık sorunlarınız varsa, ameliyattan önce tüm bu bilgileri doktorunuza bildirmelisiniz. Ameliyattan 2 hafta önce kan sulandırıcı ve bazı ağrı kesiciler gibi ilaçların alınmaması önerilir.

Liposuction Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Liposuction sonrası iyileşme döneminde tuzlu bir diyet önerilmez. Tuz yerine soğan, sarımsak, tarçın, kuru fesleğen, kekik ve maydanoz gibi baharatları beslenmenize ekleyin. Liposuction sonrası tatlı ve nişastalı yiyeceklerin tüketimini sınırlandırmalısınız. Alkollü içecekler ameliyat sonrası iyileşmeyi engelleyebilir ve dehidrasyona neden olabilir.

Liposuction Kimler için Uygundur?

Birçok insan dış görünüşünden memnun değildir. Herkesin görünüm için farklı gereksinimleri vardır ve fazla kilolarından şikayet edenlerin sayısı oldukça fazladır. Liposuction tam da bu amaca hizmet eden bir uygulamadır.

Liposuction Hangi Bölgelere Uygulanır?

Birçok kadının yağlarını eritmekte çok zorlandığı bel, karın, kalça, uyluk ve diz gibi bölgelerdeki inatçı bölgesel yağlanmayı gidermek için kullanılır. Uygulanan bölgeye göre liposuction fiyatları değişiklik göstermektedir.

Liposuction Güvenli Bir İşlem Midir?

hakkında fikir edinmek için uzman hekimle iletişime geçebilirsiniz. Liposuction, herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve yetişkin yaşa ulaşmış herkes için uygun bir operasyondur. Liposuction teknik açıdan karmaşık olmayan bir operasyondur ve ameliyat sonrası dönem genellikle sorunsuz geçer. Detaylı bilgi almak ve liposuction fiyatları hakkında fikir edinmek için uzman hekimle iletişime geçebilirsiniz.

Liposuction Sonrasında Ne Kadar Korse Giyilir?

Korseler, dört ile sekiz hafta kullanılır.

Liposuction İşleminden Ne Kadar Sonra Normal Hayata Dönebilirim?

Liposuction, insanların hayatını çok fazla etkilemez. İşlemden bir hafta sonra dikişler alınır. Ayrıca hastanın en az bir, en fazla üç hafta istirahat etmesi gerekir. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa hem günlük yaşama hem de işe dönmenize engel olacak hiçbir şey yoktur. Liposuctiondan 3-4 hafta sonra düzenli egzersizler de yapılabilir.

Liposuction Ağrılı Bir İşlem Midir?

Çok az ağrı olabilir. Bu ağrıdan kurtulmak için ilaç alınmalıdır. Doktorun önerdiği ilacı kullanarak ağrılarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Ağrısız ameliyat ve uygun liposuction fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Liposuction Meme İçin Kullanılabilir Mi?

Vaser liposuction'ın özellikle erkekler arasında yaygınlaşması ve gözle görülür sonuçları, birçok erkeği jinekomasti (erkek meme büyümesi) için liposuction yaptırmaya yönlendiriyor. Kadınlar ise bu işlemi daha çok bel ve kalça bölgesinde kullanmaktadır.

Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasty)

Abdominoplasti, çeşitli nedenlerle karın bölgesinde deri sarkması olan kişilere uygulanan bir cerrahi işlemdir.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Abdominoplasti, tek kişi için çok yönlü bir ameliyattır. Mini karın germe, klasik karın germe, uzatılmış karın germe, dairesel (360 derece) karın germe (neredeyse fraksiyonel karın germe), endoskopik karın germe şeklinde yapılmaktadır. Karın germe fiyatları uygulanan cerrahi prosedüre göre belirlenir.

Karın Germe Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Abdominoplasti sadece kadın hastalara uygulanan bir ameliyat değildir. Obezite cerrahisi geçirmiş veya ameliyatsız kilo vermiş ve karnı sarkmış erkeklerde de karın germe ameliyatı yapılır. Uygun karın germe fiyatları bu konuda pek çok insanı cesaretlendirmektedir.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Neler Yapılmalı?

Özellikle sigara kullanıyorsanız operasyondan 4 hafta önce ve operasyondan 2 hafta sonra ara vermelisiniz. Bu süre zarfında güneşte çok uzun süre kalmamalısınız. Kullanıyorsanız, E vitamini ve aspirin almayı bırakın ve ameliyat öncesi katı diyet planlarından kaçının. Soğuk algınlığı veya başka bir enfeksiyon ameliyatı geciktirebilir.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler

İlk hafta bu hareketlerden mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Çünkü dikişler tam olarak iyileşmediği için öksürme, hapşırma, ıkınma gibi hareketler sizi yaralayabilir ve şiddetli ise cildinize zarar verebilir. Çok çalışmadığınız sürece, ortalama şartlar altında, doktorunuzun tavsiyesine ve kendinizi iyi hissedip hissetmemenize bağlı olarak yaklaşık 7-10 hafta içinde işinize dönebilirsiniz.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları