YAŞAM
01 Eylül 2022 - 20:43

Karısının Boğazını Keserek Öldüren Eş Tutuklandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek öldüren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 20:43
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Karısının Boğazını Keserek Öldüren Eş Tutuklandı


Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek öldüren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde 31 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen 2 aylık evli çift, belli olmayan bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sinirlenen M.A. (33), eşi Nejla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Nejla Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay mahali incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.




Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne yollandı. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz" dedi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Editörü
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