YAŞAM
26 Ocak 2022 - 17:57
Güncelleme: 26 Ocak 2022 - 18:07

Karlı köprüden kamyonetin düşmesiyle 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı

Gümüşhane'de kar yolda ilerleyen kamyonet köprüye geldiği esnada aracın dereye yatağına düşmesiyle kamyonette bulunan1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
26 Ocak 2022 - 17:57
Güncelleme: 26 Ocak 2022 - 18:07
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Karlı köprüden kamyonetin düşmesiyle 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Tüm yurdu etkisi altına alan karlı hava ile birlikte çok sayıda kaza meydana geldi. Çok sayıda yolun buz tutmasıyla birlikte araçlarda kazalar meydana gelirken bu kazaların bir yenisi de Gümüşhane'de gerçekleşti.




Gümüşhane’nin Torul ilçesinden Altınpınar köyüne giden kamyon sürücüsü 41 yaşındaki Nizamettin Balcı Güneşli mahallesi mevkiinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağıya dere yatağına düştü.




SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Yaklaşık olarak 4 metre yükseklikteki köprüden aşağı dere yatağına düşen araçtaki üç yolcu hafif bir şekilde yaralanırken araç sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralılar kendi imkanları araç içerisinden çıkmayı başardılar.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen Balcı’nın yakınları sinir krizi geçirirken sürücünün Torul Belediyesinde çalıştığı öğrenilir ,yaralananlar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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