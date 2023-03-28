YAŞAM
28 Mart 2023 - 17:30

Karmaşık ve iç içe girmiş bu görselde bakalım siz ne göreceksiniz? Resimde ilk gördüğünüz detay karakterinizi ve ruh halinizi yansıtıyor!

Resimde gördüğünüz ilk detay sizin karakterinizi ve ruh halinize işaret ediyor. Bu resimde diğerinden daha karmaşık ve iç içe geçmiş olan "algıda seçicilik" olgusunu kullanır. Yani ruh halinizi bilmek ister misiniz? İşte detaylar…

YAŞAM
28 Mart 2023 - 17:30
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Karmaşık ve iç içe girmiş bu görselde bakalım siz ne göreceksiniz? Resimde ilk gördüğünüz detay karakterinizi ve ruh halinizi yansıtıyor!


Ruh halimiz genellikle seçimlerimizi etkiler. İşin içine bilinçaltı zihin girdiğinde, tercihler tamamen kişisel hale gelir. Psikolojik testlerde ise gözlemin seçiciliği önemli bir kavramdır. Çünkü birden fazla uyaranla dikkatimizi çeken bir resim çerçevesinin detayları ile ruh hali arasında ilişki vardır. Çünkü psikolojik testlerle ilgili birden çok duygularımıza seslenen çağrışımlar var.

Algıdaki seçicilik hangi ruh halinde olduğumuzu gösterir. Dolayısıyla gördüğümüz ilk detay, psikolojik durumumuz, tepkilerimiz ve mizacımız hakkında ipuçları verir. Ancak, bu alıştırma testlerini çözmek hem eğlenceli hem de eğiticidir. Demek ruh halinizi analiz etmek istiyorsunuz? Testi çözerek öğrenebilirsiniz…



zeka testi

GÜLEN BİR YÜZ GÖRDÜĞÜNDE

Olumlu ve iyimser bir ruh haliniz var. Karamsarlık, ruhunuzu emen bir ruh halidir. Bu nedenle sorunlara yaklaşımınız çözüm odaklı ve iletişimseldir.

ÇIĞLIK ATAN BİR YÜZ GÖRDÜĞÜNDE

Endişeli ve korkulu bir ruh haliniz var. Girişimci bir ruha sahip olmak için daha cesur olmalısınız. Muhtemelen bastırılmış bir kişiliğe sahipsiniz.

YUKARI BAKAN BİR YÜZ GÖRDÜĞÜNDE

Özgürlüğü seviyorsun. Şu anki konumuz ve çalışmalarınız sizi şu anda tatmin etmiyor. Birinin daha iyi yerlere gitmenize yardım etmesini bekliyorsunuz. Çünkü uzun zamandır sabırlısın.

İSKELETİN YÜZÜNÜ GÖRDÜĞÜNDE

Yalnızlık seni bunaltıyor. Son zamanlarda olağanüstü bir hayat yaşıyorsun. Öte yandan, yalnız kalmak istemiyorsun.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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