Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 10:16

Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak! Lezzetli pratik beşamel soslu karnabahar tarifi

Kış mevsiminin vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan karnabahar artık sofralarında vazgeçilmezi oluyor. Karnabahar sevmeyene bile karnabaharı sevdiren bu tarifi yemeye doyamayacaksınız. İşte pratik beşamel soslu karnabahar tarifi…

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 10:16
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Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak! Lezzetli pratik beşamel soslu karnabahar tarifi


Birçok farklı sebze yer alırken içlerinden belki de en az sevileni karnabahar olarak karşımıza çıkıyor. Karnabahar sevmeyen kişiler bir de bu lezzeti denemeli. Tadına bakanın bağımlısı olduğu beşamel soslu karnabahar tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte pratik beşamel soslu karnabahar tarifi…

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KARNABAHAR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet karnabahar



1 yemek kaşığı tuz

Kaynar su

Beşamel sosu için

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı silme un

2.5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Beşamel soslu karnabahar tarifi

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KARNABAHAR NASIL YAPILIR?

Yıkadığınız karnabaharları küçük küçük doğrayarak kaynar su içerisinde 15 dakika haşlayınız.

Kaynayan su içerisine tuz atmayı unutmayınız.

Bu sırada beşamel sosunu hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Tereyağını erittikten sonra içerisine un ilave ederek birkaç dakika kavurunuz.

Kavrulan unun içerisine soğuk sütü ilave ederek karıştırınız.

Beşamel sossuz koyulaşınca içerisine tuz ve karabiberi ekleyiniz.

Haşlanan karnabahar ların üzerine beşamel sosu döktükten sonra kaşar peyniri ve tereyağı ekleyerek 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriniz.

Şimdiden herkese afiyet olsun…

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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