ŞOK, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biridir ve haftalık olarak yayımlanan aktüel kataloglarıyla müşterilerine cazip indirimler sunar. 19 Nisan - 25 Nisan 2023 tarihleri arasında ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimlerin yer aldığını öğrenmek için güncel ŞOK broşür içeriklerini takip edebilirsiniz. Bu kataloglarda genellikle gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, elektronik ürünler, giyim ve ev eşyaları gibi farklı kategorilerde indirimli ürünler yer alabilir. Her hafta güncellenen ŞOK Aktüel katalogları, müşterilere avantajlı fiyatlar ve kampanyalar sunarak ekonomik alışveriş imkanı sağlar. ŞOK'un resmi internet sitesi veya mağazalarından broşür ve kataloglara ulaşabilir, güncel indirimleri kaçırmamak için düzenli olarak takip edebilirsiniz. İşte bu haftanın yeni indirimli ürünleri...
Aktüel
19 Nisan 2023 - 12:15
Karne hediyesi erken geldi! ŞOK'ta bilgisayar, monitör, tablet fiyatlarına mutlaka bakmalısınız
Bu hafta Şok market zincirinde birbirinden özel ürünler satışa sunulacak. Gamers Arena oyuncu kasaları, Samsung Smart monitör modeli, Asus ve Acer dizüstü modelleri, Zotac GeForce GTX 3060 ekran kartı gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra tatil sezonu için gerekli olan ürünler de raflarda yerini alacak. İşte indirimli karne hediyeleri...
Aktüel
19 Nisan 2023 - 12:15