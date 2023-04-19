Karne hediyesi erken geldi! ŞOK'ta bilgisayar, monitör, tablet fiyatlarına mutlaka bakmalısınız







ŞOK MARKET HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ







ŞOK, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biridir ve haftalık olarak yayımlanan aktüel kataloglarıyla müşterilerine cazip indirimler sunar. 19 Nisan - 25 Nisan 2023 tarihleri arasında ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimlerin yer aldığını öğrenmek için güncel ŞOK broşür içeriklerini takip edebilirsiniz. Bu kataloglarda genellikle gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, elektronik ürünler, giyim ve ev eşyaları gibi farklı kategorilerde indirimli ürünler yer alabilir. Her hafta güncellenen ŞOK Aktüel katalogları, müşterilere avantajlı fiyatlar ve kampanyalar sunarak ekonomik alışveriş imkanı sağlar. ŞOK'un resmi internet sitesi veya mağazalarından broşür ve kataloglara ulaşabilir, güncel indirimleri kaçırmamak için düzenli olarak takip edebilirsiniz. İşte bu haftanın yeni indirimli ürünleri...