Karot testi ne kadar, kaç tl? 2023 Karot testi fiyatları







KAROT TESTİ FİYATI







BİNADAN KAROT ALMAK ZARARLI MI?

Karot testi nasıl yaptırılır? sorusuna yanıt aranırken binalara zararı olup olmadığı ise merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra gündeme gelen karot testi Marmara bölgesinde yaşayanların araştırmalarına dahil edildi. Kişiler evlerinin depreme dayanıklı mı değil mi sorusuna bu test ile yanıt veriyor. İşte, karot testi hakkında detaylar...Binaların dayanıklılık seviyelerini ölçen karot testinin fiyatı 2023 yılıyla beraber firmalara göre değişkenlik göstermektedir. Karot testleri ise Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ya da belediyeler tarafından ücretsiz yapılıyor.Karot testi, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için binalardan alınan numunelere denir. Uzman kişiler tarafından yapılan bu testin binaya zarar verip vermeyeceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rastgele bir binanın uygun olmayan alanından karot testi yapılması yapının bozulmasını sağlar.