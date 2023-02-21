Karot testi nasıl yaptırılır? sorusuna yanıt aranırken binalara zararı olup olmadığı ise merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra gündeme gelen karot testi Marmara bölgesinde yaşayanların araştırmalarına dahil edildi. Kişiler evlerinin depreme dayanıklı mı değil mi sorusuna bu test ile yanıt veriyor. İşte, karot testi hakkında detaylar...
YAŞAM
21 Şubat 2023 - 11:48
Karot testi ne kadar, kaç tl? 2023 Karot testi fiyatları
Yaşanan depremler sonrasında gündeme gelen karot testi birçok kişi tarafından araştırmalar başladı. Binadan karot almak nedir, zararlı mıdır? Karot testine dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
YAŞAM
21 Şubat 2023 - 11:48