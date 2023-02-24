









KARPUZ DİLİMLİ GÖRSEL ŞÖLEN!







Karpuzların arasındaki yılanı kimse bulamıyor! 6 saniyede bulabilen adını tarihe yazdıracak! İşte sizi heyecanlandıracak bir görsel daha. Son zamanlarda optik illüzyon testleri sıklıkla merak edilip araştırılıyor. Çözenlere hem eğlendirici anlar yaşatan hem de düşündüren bu testler arasında son zamanlarda oldukça popüler olmuş bir test var. Görselde bir yılan buluyor fakat yanılsama ile birlikte çözmeye çalışanların çoğu bu yılanı göremiyor. Son zamanlarda iyice popülerleşen bir görsel sosyal medyada oldukça sık konuşuyor. Karpuz dilimlerinin arasında bir yılan var. Bakalım siz o yılanı görebilen azınlıktan olabilecek misiniz? Toplam beş saniyeniz var. İşte detaylar...İşte karşınızda çok dikkat çekici bir görsel zeka testi. Bulanın oldukça az sayıda olduğu, kimsenin çözemediği bu görselde de yine bir yanılsama detayı var. Optik illüzyon testleri son zamanların vazgeçilmez uygulamalarından biri. Özellikle instagramda ve diğer sosyal mecralarda bu testler sıklıkla paylaşılıp viral oluyor. Şimdi de karpuz dilimli bir görsel bulmaca testi var. İşte diğer ayrıntılar...Bu optik illüzyon testinde gizlenmiş olarak bulunan bir yılan var. Bu testi çözecek kişiler karpuz dilimlerinin arasına gizlenmiş yılanı bulmaya çalışıyor. Bu görseldeki yılanı bulmaya çalışan kişilerin oldukça başarısız olduğu gözlemlendi. Süreniz beş saniye. Beş saniye içinde bulabilen kişiler oldukça zeki ve dikkatli kişiler olarak kabul ediliyor. Resime dikkatlice bakmanız ve saklanmış yılanı bulmanız tek yapmanız gereken. Sürenizi başlatıp yılanı bulmaya çalıştıysanız doğru cevabı paylaşıyoruz. İşte karpuz dilimlerinin arasına gizlenmiş yılan. Aşağıya inin.