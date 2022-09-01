YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:56

Kars 36 Spor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:56
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Kars 36 Spor Hazırlıklarını Sürdürüyor


Yeşil beyazlı ekip, sezona iyi başlamak istiyor.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3'üncü grupta yer alan Kars 36 Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Vasıf Aksaka nezaretinde Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapıyor. Yapılan antrenmanda sporcuların istekli olmaları ise teknik heyetin yüzünü güldürüyor.




Yeşil beyazlı ekibinin sezona hazır olacağını vurgusunu yapan Teknik Direktör Vasıf Aksaka, “Sezon öncesi hazırlıklarımız sürüyor. Çok harika bir atmosfer yakaladık. Sporcularımızın istekli olmaları bizleri memnun ediyor. Amacımız sezona çok iyi başlamak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


“Kars 36 Spor destek olmak kaçınılmaz oldu”


Çok zorlu bir grupta, zorlu rakiplerle oynayacaklarına öne çıkan Aksaka, “Güçlü olmalıyız. Her anlamda güçlü olmalıyız. Takıma herkes destek olmalıdır. Lig de var olmanız için maddi ve manevi güzünün olmalı. Ben buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Şehrinizin takımına sahip çıkın. Bu takıma sahip çıkıldığında oldukça verimli geçiren olacağına inanıyorum” diyerek konuşmasını belirtti.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklayan Kulüp Başkanı Erkan Aydın'ın istifa etmekten vaz geçtiği ve takımın başında olduğu öğrenildi.

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Haber Editörü
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