Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti













Kars İl Jandarma Komutanlığı Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından, Susuz sınırları içerisinde hakkında hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheli 2 kişiye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler JASAT timlerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1 pompalı av tüfeği, 1‘i kurusıkı olmak suretiyle 2 tabanca, 6 delici/kesici alet, 2 adet gece görüş ve gündüz görüş dürbünü, 2 el telsizi, 1 fotoğraf makinesi, 1 köpek şok cihazı ve silahlara ait 136 mermi elde edildi. JASAT timlerince gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam etmekte.