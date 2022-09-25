Kars’ta tırla otomobil çarpıştı: 4 ölü













Kaza, Sarıkamış-Erzurum karayolunda gerçekleşti. Kars'tan Erzurum istikametine hareket halindeki 48 U 8362 plakasına sahip otomobil ile 63 AAB 271 plakasına sahip tır çarpıştı. Kazada otomobil yer alan A.Ç., N.A., R.S. ve İ.T. Hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine birden fazla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yollandı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza konusu ile ilgili tahkikat başlatıldı.