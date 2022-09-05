Kaza, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı Cuma pazarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.K. idaresindeki 80 DT 645 plakasına sahip otomobil bulvar üzerinde seyrederken kontrol çıkarak karşı şeritten gelen M.Y.'nin kullandığı 80 ABC 636 plakasına sahip otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller kullanılmaz hale gelirken kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan F.B. ve R.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 16:13
Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 4 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeritte hareket halinde olan bir başka otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 16:13
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