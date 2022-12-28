Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 96-91 galip ayrıldı. Karşıyaka, 3. sıradakini yerini korurken deplasman takımı Gaziantep Basketbol, 13. sırada kaldı. Errick McCollum, attığı 43 sayıyla yıldızlaştı. 35 dakika sahada kalan Amerikalı oyun kurucu, 43 sayısının yanına 4 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 de blok ekledi. Bu istatistiklerin ardından 41 verimlilik puanına ulaşan McCollum, kariyerinin en iyi maçlarından birini oynamış oldu. Attığı 43 sayı, kendisinin hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de Avrupa rekoru. Çin'de oynarken 30 Ocak 2015'te bir maçta kaydettiği 82 sayıyla halen bu ülkedeki tarihin sayı rekorunu elinde bulunduruyor.
SPOR
28 Aralık 2022 - 13:53
Karşıyaka'da Errick McCollum 43 sayı attı, kariyer rekorunu kırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 96-91 mağlup etti. Errick McCollum, 43 sayısıyla Avrupa'da bir maçta en fazla sayı attığı maçı oynadı.
SPOR
28 Aralık 2022 - 13:53
EDİTÖR