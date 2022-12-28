Karşıyaka'da Errick McCollum 43 sayı attı, kariyer rekorunu kırdı













Errick McCollum'un kariyeri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 96-91 galip ayrıldı. Karşıyaka, 3. sıradakini yerini korurken deplasman takımı Gaziantep Basketbol, 13. sırada kaldı. Errick McCollum, attığı 43 sayıyla yıldızlaştı. 35 dakika sahada kalan Amerikalı oyun kurucu, 43 sayısının yanına 4 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 de blok ekledi. Bu istatistiklerin ardından 41 verimlilik puanına ulaşan McCollum, kariyerinin en iyi maçlarından birini oynamış oldu. Attığı 43 sayı, kendisinin hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de Avrupa rekoru. Çin'de oynarken 30 Ocak 2015'te bir maçta kaydettiği 82 sayıyla halen bu ülkedeki tarihin sayı rekorunu elinde bulunduruyor.34 yaşındaki ABD'li oyun kurucu; Elitzur Maccabi Netanya, Hapoel Kfar Saba, Apollon Patras, Panionios, Zhejiang Golden Bulls, Beikong Fly Dragons, UNICS Kazan gibi takımlarda forma giymiştir. 2015-2016 sezonunun başında ülkemizde Galatasaray'a transfer olmuştur. O sezon Galatasaray'ın kazandığı EuroCup şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan McCollum, EuroCup'ta normal sezonun en değerli oyuncusu seçilmiştir. Galatasaray'la geçirdiği bir sezonun ardından tekrar Çin'e dönen McCollum, sezon ortasında sarı kırmızılı takıma geri dönmüştür. 2017-2018 sezonunu Anadolu Efes'te geçiren basketbolcu, bu sezonun başından beri Pınar Karşıyaka forması giymektedir.