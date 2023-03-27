Karsu'ya bir acı haber daha! Enkazda bulununca çok sevinmişti: Sosyal medyada üzücü haberi duyurdu













Ünlü Türk asıllı Hollandalı piyanist, besteci ve şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Hatay'daki akrabalarının çoğunu kaybetti. Enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan büyükannesi ise hayatını kaybetti ve bu acı haberle yeniden yıkıldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Hatay'da bulunan akrabalarını kaybeden Türk asıllı Hollandalı piyanist, besteci ve şarkıcı Karsu Dönmez'in acısı büyük. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dönmez'in büyük acısı, enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan büyükannesinin hayatını kaybetmesiyle bir kez daha sarsıldı. Karsu Dönmez, 28 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde doğmuş Türk kökenli Hollandalı müzisyen, söz yazarı ve piyanisttir. İlk albümü "Live aan 't IJ" 2012 yılında yayımlanmıştır. Kendisi aynı zamanda "The Voice of Holland" yarışmasına da katılmıştır. Karsu müziği ile hem Türkiye'de hem de yurtdışında tanınmaktadır. Kurtarılmıştı ancak büyükannesi hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, henüz depremin etkilerini atlatamamışken enkazdan kurtarılmış olan büyükannesinin vefat haberini aldı. Bu acı haberi sosyal medya hesabında paylaşan Dönmez, fotoğrafların altına "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.