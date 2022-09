Kartal’da aynı gecede anaokulu ve kuaföre hırsızlık şoku: Ne buldularsa çaldılar

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan anaokulu ve kuaförde geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece etrafı kolaçan eden 3 hırsız, elini kolunu sallayarak gözüne kestirdiği anaokulunun camını kırıp içeri girdi. Hırsızlar, girdikleri anaokulunda piyasa değeri 50 bin TL olan 4 bilgisayarı çalarak olay yerinden kaçtı. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, yan tarafta bulunan kuaföre de girdi. Hırsızlar, girdikleri kuaför dükkanının kasasındaki parayı ve piyasa değeri 30 bin TL olan saatleri, fön makinelerini 8 dakika içinde çalıp kaçtı. Hırsızlık sonrası sabah iş yerine gelen kuaför işletmecisi Koray Deniz ile anaokulu müdürü Elif Yıldırım, güvenlik kameralarını inceleyince hayatının şokunu yaşadı. İhbar üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların bir müddet etrafı kolaçan edip anaokuluna girdiği, ardından yan tarafta bulunan kuaföre girip kasada bulunan para ve kol saatleri, fön makinelerini çaldığı görülüyor.Anaokulu öğretmeni Elif Yıldırım, “Akşam 20.00 sularında ben nöbetçi öğretmenim ve iş ortağım okulumuzu kilitleyerek çıktık. Her yeri kontrol ettik, her yerin kapalı olduğundan emindik. Sabah nöbetçi öğretmenimiz geldiğinde arka odanın camının açık olduğunu fark etti. Hemen beni aradılar. Okula geldim ve ofisimizin dolabının açık olduğunu gördük, bilgisayarların masanın üzerinde olmadığını gördük. Okulumuzda 4 tane bilgisayar vardı. İçerisinde çocuklarımızın kişisel bilgilerinin olduğu, okul kayıt evraklarının olduğu ve tüm bilgilerin olduğu bilgisayarlar maalesef gitti. Kamera kayıtlarında gençlerin gayet rahat tavırlarla içeri girdikleri görülüyor. Yetkililerden ilk olarak bilgisayarlarımızı ve bu gençlerin yakalanmasını rica ediyorum. Çünkü hiçbirimizin can güvenliği yok an itibariyle. Onlar dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorken hiçbirimiz kolay bir şekilde uyuyamıyoruz. Ortalama 50 bin civarında bir kaybımız var. Bizim burada düşündüğümüz sadece maddi bir kayıp değil, onun içerisinde emeklerimiz, belgelerimiz, evraklarımız, dosyalarımız, her şeyimiz gitti” dedi.Kuaför Koray Deniz ise, “5 kişilik bir grup önce anaokuluna giriyor. Orayı boşalttıktan sonra 2 kişi benim mutfak camından içeri giriyorlar. Diğerleri de dışarıda bekliyor. 16-17 yaşlarında çocuklar bunlar. Önce solaryum odama girip karıştırıyorlar. Sonra kasama geliyorlar. Kasamda, çekmecemde paralar, değerli eşyalar vardı. Onları alıyorlar. Daha sonra 8 dakika dükkanda kalıp hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gidiyorlar. Maddi zararım yaklaşık 50-60 bin lira. 2 tane kaliteli saatim vardı, onları çalmışlar, dolabımda değerli eşyalarım vardı, fön makineleri ve maşaları da almış götürmüşler” şeklinde konuştu.