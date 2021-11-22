YAŞAM
22 Kasım 2021 - 10:34

Kartal'da beton bariyere çarpan araçtan sağ çıktı!

Kartal'da TEM bağlantı yolu üzerinden İstanbul istikametine doğru ilerleyen ve alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve beton bariyerlere çarptı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araçtan sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.

YAŞAM
22 Kasım 2021 - 10:34
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Kartal'da beton bariyere çarpan araçtan sağ çıktı!
Korkunç kaza gece saat 00.00 sularında Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu öne sürülen Mustafa Turan isimli sürücü O6 FHJ 29 plakalı otomobiliyle İstanbul yönüne doğru seyir halindeyken Yeni Soğanlık sapağına gelince birden direksiyon hakimiyetini kaybetti.








Aşırı hız yaptığı iddia edilen araç, kontrolden çıkınca önce beton bariyerlere çarptı ve yaklaşık 200 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de kaza yerine ulaşması sonrası takla atan aracın içinden çıkarılan sürücü Mustafa Turan, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın yaşandığı yerden polis güvenlik önlemleri aldı ve inceleme çalışması başlattı. Polisin incelemesinin tamamlanması sonrası ise yol bakım ekipleri kazadan sonra etrafa saçılan otomobil parçalarını topladı ve yola dökülen akaryakıt, başka kazalar yaşanmasın diye kısa sürede temizlendi.


 
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