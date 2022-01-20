YAŞAM
20 Ocak 2022 - 15:49
Güncelleme: 20 Ocak 2022 - 19:08

Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşireden acı haber!

Kartal’da bulunan aile sağlığı merkezinde hemşire olarak görev yapan Ömür Erez (33) uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybettiği bildirildi.

YAŞAM
20 Ocak 2022 - 15:49
Güncelleme: 20 Ocak 2022 - 19:08
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Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşireden acı haber!
İstanbul'un Kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez (33) bir silahlı saldırıya uğradı. İl dışından geldiği belirtilen ve adının Rahmi Uygun olduğu öğrenilen saldırganın daha öncesinden hemşireyi bir kaç kez rahatsız ettiği tespit edildi. 




Bugün saat 14.00 sularında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen korkunç olayda, edinilen bilgilere göre elinde silahla merkeze giren Rahmi Uygun (39), hemşire Ömür Erez ile tartışmaya başladı. Daha sonra elindeki silahı Ömür Erez'e doğrultan saldırgan hemşireyi başından vurarak ağır yaraladı.






Ömür Erez, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Rahmi Uygun, olay yerinden hızla kaçtı. Erez'in ilk müdahalesi sağlık merkezinde yapılırken olay yerine gelen ambulansla daha sonra Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan hemşire Ömür Erez'in doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hakkında 20 ayrı suçtan kaydı olduğu bildirilen Rahmi Uygun'un ise yakalanması için polisin geniş çapta bir çalışma başlattığı açıklandı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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