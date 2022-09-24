YAŞAM
24 Eylül 2022 - 11:28

Kartal'da silahlı bıçaklı dehşet: Silahla yaralandı, bıçakla dükkan bastı

Kartal'da eski çalıştığı işyerini bıçakla basmaya giden şahıs, yol üzerinde tartıştığı otomobilin sürücüsü tarafından silahla vuruldu. Yaralı halde dükkana giden şüpheli, eski patronunun üzerine bıçakla yürüdü, darbetti. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 11:28
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Kartal’da silahlı bıçaklı dehşet: Silahla yaralandı, bıçakla dükkan bastı


Olay, geçtiğimiz Perşembe günü gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Kenan A. isimli şahıs, evinden otomobiline binerek 3 ay önce çıkarıldığı işyerini yanına aldığı bıçakla basmak için yola çıktı. Dükkan önüne geldiği esnada başka bir araç sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Araçtan inen sürücü birkaç el havaya ateş açtıktan sonra kendisine bıçak çıkaran Kenan A.'yı bacağından vurdu. Eli silahlı otomobilin sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken bacağından vurulan Kenan A. ise elindeki bıçakla eski çalıştığı işyerini bastı.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Mehmet Kurt



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Haber Editörü
Haber Editörü
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