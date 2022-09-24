Kartal’da silahlı bıçaklı dehşet: Silahla yaralandı, bıçakla dükkan bastı













Olay, geçtiğimiz Perşembe günü gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Kenan A. isimli şahıs, evinden otomobiline binerek 3 ay önce çıkarıldığı işyerini yanına aldığı bıçakla basmak için yola çıktı. Dükkan önüne geldiği esnada başka bir araç sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Araçtan inen sürücü birkaç el havaya ateş açtıktan sonra kendisine bıçak çıkaran Kenan A.'yı bacağından vurdu. Eli silahlı otomobilin sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken bacağından vurulan Kenan A. ise elindeki bıçakla eski çalıştığı işyerini bastı.