Kartal'dan stopere sambacı takviyesi

Sezona hızlı başlayan ancak devamında beklenen performansı gösteremeyen Beşiktaş'ta özellikle savunma tarafındaki zaaflar sıklıkla konuşulan konular arasında. Sezona geçen sezon ortasında Sergen Yalçın sonrası göreve gelen Valerien Ismael ile başlayan ve ard arda gelen başarısız sonuçlar sonrası Şenol Güneş'le yoluna devam eden Beşiktaş'ta Şenol hoca devre arası için raporlarını yönetime sunmaya başladı.
Savunma hattında sorun yaşan Kara Kartallar'da beklentiler altında kalan stoperler tartışma konusu oldu. Sezon başında Suudi Arabistan'dan teklif alan ancak yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde kalması yönünde karar verilen Welinton'un gitmesine izin verileceği, yerine ise Brezilya şampiyonu Palmerias'da oldukça başarılı bir sezon geçiren ve gösterdiği performansla ligin en iyi stoperleri arasında gösterilen Murilo'nun kadroya katılacağı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak tek engel Murilo için istenen 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli olsa da Kartal'ın bu transferi kira ve 2,5 milyon Euro'luk bir satın alma bedeli ile çözmeye çalışacağı sızan bilgiler arasında.
Murilo Kim?
25 yaşındaki 1.88 boyundaki Murilo, Cruzeiro alt yapısında futbola başlamış, gösterdiği yüksek performansla Brezilya U20 ve U23 kadrolarına dahil edilerek Rus temsilcisi Lokomotif Moskova'ya transfer olmuştu. Moskova ekibinde 71 lig, 10 Şampiyonlar ligi, 3 Avrupa ligi maçına çıkan Murilo ülkesine dönerek Palmerias'la şampiyonluk yaşamıştı. Hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma konusundaki başarısıyla tanınan Murilo ayrıca skora da oldukça fazla katkı yapan bir oyuncu. Palmerias'da 57 maçta attığı 11 gol 2 asistle kulübünün şampiyonluğunda da etki sağlamış görünüyor.