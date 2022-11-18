SPOR
18 Kasım 2022 - 09:22

Kartal'dan stopere sambacı takviyesi

avunma hattında sorun yaşan Kara Kartallar'da beklentiler altında kalan stoperler tartışma konusu oldu. Sezon başında Suudi Arabistan'dan teklif alan ancak yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde kalması yönünde karar verilen Welinton'un gitmesine izin verileceği, yerine ise Brezilya şampiyonu Palmerias'da oldukça başarılı bir sezon geçiren ve gösterdiği performansla ligin en iyi stoperleri arasında gösterilen Murilo'nun kadroya katılacağı iddia edildi.

SPOR
18 Kasım 2022 - 09:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kartal'dan stopere sambacı takviyesi


Sezona hızlı başlayan ancak devamında beklenen performansı gösteremeyen Beşiktaş'ta özellikle savunma tarafındaki zaaflar sıklıkla konuşulan konular arasında.

Sezona geçen sezon ortasında Sergen Yalçın sonrası göreve gelen Valerien Ismael ile başlayan ve ard arda gelen başarısız sonuçlar sonrası Şenol Güneş'le yoluna devam eden Beşiktaş'ta Şenol hoca devre arası için raporlarını yönetime sunmaya başladı.



Savunma hattında sorun yaşan Kara Kartallar'da beklentiler altında kalan stoperler tartışma konusu oldu. Sezon başında Suudi Arabistan'dan teklif alan ancak yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde kalması yönünde karar verilen Welinton'un gitmesine izin verileceği, yerine ise Brezilya şampiyonu Palmerias'da oldukça başarılı bir sezon geçiren ve gösterdiği performansla ligin en iyi stoperleri arasında gösterilen Murilo'nun kadroya katılacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak tek engel Murilo için istenen 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli olsa da Kartal'ın bu transferi kira ve 2,5 milyon Euro'luk bir satın alma bedeli ile çözmeye çalışacağı sızan bilgiler arasında.

kartaldan stopere takviye

Murilo Kim?

25 yaşındaki 1.88 boyundaki Murilo, Cruzeiro alt yapısında futbola başlamış, gösterdiği yüksek performansla Brezilya U20 ve U23 kadrolarına dahil edilerek Rus temsilcisi Lokomotif Moskova'ya transfer olmuştu. Moskova ekibinde 71 lig, 10 Şampiyonlar ligi, 3 Avrupa ligi maçına çıkan Murilo ülkesine dönerek Palmerias'la şampiyonluk yaşamıştı.

Hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma konusundaki başarısıyla tanınan Murilo ayrıca skora da oldukça fazla katkı yapan bir oyuncu. Palmerias'da 57 maçta attığı 11 gol 2 asistle kulübünün şampiyonluğunda da etki sağlamış görünüyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya devi Arda'nın peşinde!
Dünya devi Arda'nın peşinde!
Onunla bir sorunum yok!
Onunla bir sorunum yok!
İngilizler onun peşinde
İngilizler onun peşinde
Dünya Kupası C Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası C Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Son Haberler
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Dünya devi Arda'nın peşinde!
Dünya devi Arda'nın peşinde!
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek...
Milyonlarca gayrimenkul sahibi dikkat! İkinci taksit ödemesi yaklaşıyor: Ödeme yapmayana ceza kesilecek!
Milyonlarca gayrimenkul sahibi dikkat! İkinci taksit ödemesi yaklaşıyor:...
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Japon yetkililer: Kore füzeleri ABD'yi vurabilir!
Japon yetkililer: Kore füzeleri ABD'yi vurabilir!
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Cihan Kolivar için tahliye kararı verildi!
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Cihan Kolivar için tahliye kararı...
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı...
Onunla bir sorunum yok!
Onunla bir sorunum yok!
İngilizler onun peşinde
İngilizler onun peşinde
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kepek sorunu olanların evde kolayca hazırlayabileceği kepek ilaçları!
Kepek sorunu olanların evde kolayca hazırlayabileceği kepek ilaçları!