Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının açık mektuplarında Kılıçdaroğlu'na tam destek mesajı!







'KARTAL'IN TAM ORTASINDAN SESLENİYORUZ'







'İKTİDAR HİZİPLERİNE MİNNET BORCUMUZ YOKTUR'

'HALKI KAZANIMLARLA TEHDİT EDEN ERDOĞAN VAR'

'13. CUMHURBAŞKANI OLMANIZI ALLAHTAN NİYAZ EDİYORUZ'

Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu yaklaşık 20-25 kişiden oluşan grup, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteğini ifade etmek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık mektup yazdı. Mektupta helalleşme ile ilgili verilen davete icabet edileceği belirtilirken "Bugün Türkiye'deki bütün Müslüman-Mütedayyin ayrılıklarının AKP ve Erdoğan sayesinde var olduğuna dair asılsız bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır." ifadelerine yer verildi.Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderilen söz konusu mektupta şu ifadeler yer alıyor:Demokrasi; Her bireyin muhteşem bir vatandaş olarak devlet yönetiminde yer aldığı ve herhangi bir yetkisi olmasa bile ülkenin geleceğinden kendi hayal gücüne göre sorumlu olduğu bir rejimdir. Ve yine de, şu anda üniversite öğrencisi, mezunu ve Kartal Anadolu Lisesi İmam Hatip (Kartal) mensubu olan bir grup genciz; Ülkemizin içinde bulunduğu duruma ilişkin tutumumuzu proaktif bir şekilde açık mektup olarak sizlerle ve bu vesileyle Türk kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Sosyal diyaloğun ve karşılıklı anlayışın gelişmesi için bunu vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Kartal, Türkiye'nin en iyi performans gösteren ortaokullarından biridir. Öte yandan burası başarılı bir imam hatip lisesidir. Türkiye'deki Müslüman-Mütedayyin ebeveynlerin çocukları için istedikleri gelecek söz konusu olduğunda, orta öğretim için ilk tercih okuldur. Okulun ilk arzusu aslında akademik başarının yanı sıra dini ve entelektüel başarının elde edildiği bir lise kültürü yaratmaktır. Velilerin ilk olarak tercih etmelerinin nedeni okulun bu isteğinden kaynaklanmaktadır. Edindiği sosyal, kültürel ve simgesel sermaye bu Türkiye koşullarında daha iyidir. Buraya gelen bizler okulda başarılı olmanın yanı sıra dindar ve aydın olan bizler aynı zamanda okulun yetiştirdiği ülkenin insanlarıyız. Okul kayıtlarından sapan, tüm bagajlarını ve özgeçmişlerini çöpe atan protestocu veya tepkili öğrenciler değiliz. Kartal merkezden size sesleniyoruz.Bugün Türkiye'deki tüm profesyonel İslami bölünmelerin AKP ve Erdoğan sayesinde var olduğu gibi asılsız bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'de ise ne İslami hareket ne de onun resmi-kurumsal muadili şeklinde nitelendirilebilen İmam-Hatipler, Erdoğan ile AK Parti'nin yanında yoktu. İmam Hatip rejimlerinin arka bahçesini kendi kanunsuz ve asi güç ağlarının parçası görmek isteyen ve böylece peşimizi bırakmayan iktidar gruplarına minnettar değiliz. Aksine sabır ve sorumlulukla inşa ettiğiniz kapsayıcı bir koalisyonun liderliğinde oluşturacağımız bir Türkiye var. Siyasal gücün hesaplarında kaybolan gelecek ufkumuzu ancak bu şekilde yeniden inşa edebiliriz.Türkiye, yukarıda bahsettiğimiz kısır döngünün ve ülkeyi parti-polis devletinin eşiğine getiren tercihli rejimin kaderini yaşamadı. Bize bunu gösteren; gençlik nihilizminizi, daha az kötünün konformist bataklığı ile birlikte üçüncü bir mesihçilik arayışını etkisiz hale getiren, sizin demokratik ve kapsayıcı siyasetinizdir: Milliyetçilik. Oluşturduğunuz kapsayıcı koalisyon ve birlikte ilan ettiğiniz siyasi reform programı, sözlü olarak tanımlansa veya ifade edilse bile sakıncalı görülen konuların belirli bir şekilde teşhis edilmesiyle mümkün olabilir. Ülkemizde uzun yıllardır eksikliğini hissettiğimiz demokratik siyaset anlayışını sizler kavradınız ve bunu birçok siyasi girişimle Türk kamuoyuna gösterdiniz. Bu nedenle Türkiye'nin kısa ve orta vadede ne yapması gerektiği ve kimler tarafından yapılması gerektiği çok nettir. Bir yandan demokratik ve titiz bir uzlaşı oluşturmak isteyen ülkenin kronik sorunlarından sorumlu kişi sizsiniz; Diğer yanda ise ülkemizin ve özellikle Müslim-Mütedayın hizbinin kazanımlarını kendi varlığına mal eden ve kazanımlarını kaybetme ihtimaliyle halkı tehdit eden Erdoğan var.Sokaklarda omuz omuza bir halk koalisyonu öngörüsüyle gerçekleştirilen demokratik, özgür, çoğulcu ve kapsayıcı geçişin samimiyetine inanmakla birlikte, teklifinizin muhatapları ve gerçek tanıkları olarak bizler. Siyaseti bir ikna meselesi haline getirmenin ve bir siyasetçinin samimiyetini sorgulamanın ya da onunla kişisel temas kurmanın apolitik aynı zamanda konformist bir tavır olduğunu biliyoruz. Bunun ülkemizi son yirmi yıldır içine soktuğu açmazın da farkındayız. Ülkemizin ihtiyacı olan şey aslında sizin demokratik ve kapsayıcı siyasi vizyonunuzdur. Bunu yapmanın ve bu demokrasi inşası sürecinin bir parçası olmanın sorumluluğunu sizinle birlikte üstleniyoruz. En somut ve nesnel anlamda gerçekleşen bu dönüşümün “ikiyüzlü” ya da “samimiyetsiz” olduğu yönündeki suçlamalara da karşı çıkacağız. Kısacası, platformumuzla el sıkışmaktan çok uzak olduğu için vedalaşma davetinizi kabul ediyoruz. Ülkemizin 13. cumhurbaşkanı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz.